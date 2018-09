Condividi | Red 16:19 Settore Infrastrutture della Mobilità: al via importanti lavori di manutenzione straordinaria in Viale Umberto, Via Meridda, Li Punti, Sant´Orsola, Corso Regina Margherita e nei percorsi naturalistici. Intanto, proseguono i lavori Open fiber Sassari: al via la manutenzione straordinaria



SASSARI - Settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari: al via importanti lavori di manutenzione straordinaria in Viale Umberto, Via Meridda, Li Punti, Sant'Orsola, Corso Regina Margherita e nei percorsi naturalistici. Intanto, proseguono i lavori Open fiber.



Prenderanno il via mercoledì 12 settembre i lavori di manutenzione straordinaria in Viale Umberto. La prima fase, della durata di dodici giorni, prevede la chiusura al traffico della corsia ascendente destra di Piazza Colonnello Serra, con deviazione del traffico sulla sola corsia ascendente sinistra (semicarreggiata centrale). La seconda fase, immediatamente successiva alla prima e della durata presunta di otto giorni circa, prevede la chiusura al traffico della corsia discendente di Piazza Colonnello Serra con deviazione del traffico sulla corsia ascendente sinistra (semicarreggiata centrale), che diventerà discendente. Questa fase comporterà la chiusura al traffico del tratto di Viale San Francesco tra Via Buccari e la rotatoria di Piazza Mercato, e l'istituzione del divieto di fermata e del senso unico in direzione di Via Sorso in Via Buccari. Per l'intera durata degli interventi, e quindi a partire da mercoledì, e per circa trenta giorni, saranno eseguiti interventi sui parcheggi a pettine del tratto di Viale Umberto compreso tra Viale Trieste e Via Politeama, che comporteranno la chiusura al traffico della corsia preferenziale discendente di Viale Umberto. Il traffico in senso discendente sarà deviato sulla corsia ascendente sinistra di Viale Umberto, che diventerà discendente.



Prenderanno il via la prossima settimana i lavori per il collegamento tra Via Meridda, nel quartiere di Li Punti, e Via Domenico Millelire (ex 131). Giovedì, i lavori sono stati affidati alla ditta Angius di Sassari, per un finanziamento complessivo di 150mila euro. Gli interventi prevedono la realizzazione della carreggiata per una lunghezza di circa 150metri, dei marciapiedi su entrambi i lati, dei parcheggi su un lato, dell'illuminazione pubblica e della rete di raccolta delle acque bianche, oltre che della segnaletica orizzontale e verticale. La strada sarà a senso unico in uscita verso Via Domenico Millelire. L'inaugurazione della nuova arteria è stimata, salvo imprevisti, entro la fine dell'anno. E proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria nello stesso quartiere. Sono stati realizzati venti nuovi parcheggi in Via Domenico Millelire, parcheggi che consentono la sosta in sicurezza a chi si reca negli ambulatori medici e veterinari presenti sulla via. Nella stessa via, sono state realizzate le aiuole spartitraffico e rifatti i marciapiedi limitrofi al Parco comunale, ed è stato messo in sicurezza il sottopasso.



Sono in corso di esecuzione i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale a Sant'Orsola. Per migliorare le condizioni di marcia, si sta procedendo all'istituzione di sensi unici nelle seguenti vie: Cugia (nel tratto compreso fra Sant'Orsola e Via Fratelli Atzeni, in direzione di quest'ultima), Sant'Orsola (nel tratto compreso tra Via Fratelli Atzeni e Via Cugia, in direzione di quest'ultima), De Sena (nel tratto compreso tra Largo Serrademigni e Via Ospitone in direzione di quest'ultima. Intanto, sono in fase di conclusione i lavori di manutenzione straordinaria di Corso Regina Margherita, fra Largo Porta Nuova e Porta Utzeri.



Sono ripresi anche i lavori di manutenzione e pulizia dei sentieri naturalistici aperti nel corso del 2014 nelle zone di Monte Bianchinu, Filigheddu, Barca, Logulentu, San Francesco, Bunnari e Monte Furru. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Edilma di Osilo. Infine, continuano i lavori di Open fiber. A partire da lunedì 10 settembre, saranno interessate le vie Coradduzza, Raffa Garzia (sull'intera carreggiata), Baracca, Carbonazzi (da Via Forlanini a Via Guarnerio, su mezza carreggiata), Umana, Guarnerio, Nicoldi, Casu (sull'intera carreggiata), Chironi, Carlo Felice e Forlanini.



«Siamo impegnati in una serie di interventi che riguardano diverse zone della città. Dopo Viale Italia, un'altra arteria principale, Viale Umberto, viene interessata da importanti lavori di manutenzione, che miglioreranno sia l'efficienza della strada che la funzionalità dei parcheggi, la cui capienza subirà un leggero incremento – dichiara l'assessore alle Politiche per le Infrastrutture della mobilità Antonio Piu - Continua da parte dell'Amministrazione l'impegno al miglioramento delle strade del centro e dei quartieri periferici. Tengo a sottolineare, che in Corso Regina Margherita, in seguito alle segnalazioni dei cittadini, abbiamo istituito una delle prime piazzole per l'attesa dell'autobus, che garantirà l'accesso ai mezzi pubblici in sicurezza per tutti i cittadini. Con l'intervento in Via Meridda, risolviamo un'annosa situazione di degrado che gravava sul quartiere da oltre dieci anni. Nel corso del 2018, siamo riusciti a recuperare risorse importanti con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e, più in generale, le condizioni di vita dei residenti. A Sant'Orsola l'obiettivo, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, è quello di rendere più agevole il passaggio dei mezzi di trasporto pubblico collettivo. E di regolamentare i parcheggi su entrambi i lati, evitando così quei fenomeni di sosta selvaggia che si sono verificati negli anni passati. In ultimo, voglio sottolineare che l'amministrazione è particolarmente impegnata nella valorizzazione dei sentieri naturalistici. Domenica 9 settembre, avrà luogo un evento patrocinato dall'amministrazione, che prevede un itinerario per trekking e mountain bike», conclude Piu.



