Merce contraffatta: nuovo sequestro sul litorale

CAGLIARI - Nel prosieguo delle quotidiane attività di controllo, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari hanno effettuato un intervento per contrastare la contraffazione e l’abusivismo commerciale. Nel Comune di Calasetta, lungo il litorale, i militari hanno notato la presenza di due borsoni, nascosti sotto la passerella di accesso alla spiaggia.



Al loro interno, sono stati rinvenuti quarantatre capi di abbigliamento contraffatti, tra polo, giubbini e t shirt ricondicibili a marchi di grande richiamo, come "Colmar", "Saucony", "Armani jeans", "Fred Perry", "Ralph Lauren", "Adidas", "Guess", "Lee" e "Moncler". La merce è stata posta sotto sequestro.