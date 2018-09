Condividi | Red 21:21 Prosegue l’incontro con gli amministratori locali da parte dell’eurodeputato del Ppe. L´appuntamento è per domani mattina, nelle sale del Mariano IV Palace Hotel di Oristano Cicu incontra gli amministratori dell´Oristanese



ORISTANO - Prosegue il percorso di confronto con i territori e gli amministratori locali portato avanti dall’eurodeputato del Ppe Salvatore Cicu in questi mesi. Domani, sabato 8 settembre, alle 10.30, nelle sale del Mariano IV Palace Hotel di Oristano si raduneranno sindaci, consiglieri comunali, regionali e parlamentari di Forza Italia per un dialogo plurale, che metterà al centro i temi legati alla crescita ed allo sviluppo economico della Sardegna: riconoscimento dello status di insularità, continuità territoriale, trasporti merci e persone (nello specifico il capitolo Tirrenia), competitività dei comparti produttivi (agricoltura, pesca, industria), piccole medie imprese ed infrastrutture.



