Ricerche chiuse, ritrovato il corpo



ALGHERO - Ricerche chiuse. E' stato ritrovato dopo tre giorni di ricerche il corpo di Dino Robotti (nella foto), il corallaro algherese di 38 anni disperso dalla mattina di giovedì a circa sei miglia a sud dal porto di Alghero [



Decisiva anche la presenza in mare con l'ausilio del Rov dei colleghi di Dino Robotti. Il 38enne era figlio di corallaro, uno dei pochi abilitati in Sardegna per questo tipo di pesca, fiero capostipite della nuova generazione di cacciatori di oro rosso della Riviera del Corallo.



Si era da pochi mesi sposato. Rabbia e commozione tra i numerosi familiari, amici e conoscenti che hanno avuto il piacere di convivere col giovane pescatore. Dino Robotti era membro del Comitato regionale pesca, portavoce della categoria e strenuo sostenitore del divieto all'utilizzo dei Rov per la pesca del corallo.