Condividi | Red 10:12 Sono tre gli eventi in programma questo mese e che il Green è riuscita a portare nella Riviera del corallo. Nel frattempo, il sodalizio presieduto da Aurelio Ferroni sta preparando l’inizio dell’attività agonistica, prevista per metà settembre Alghero, capitale del nuoto in Sardegna



ALGHERO - Sono tre gli eventi in programma questo mese e che la società presieduta da Aurelio Ferroni è riuscita a portare ad Alghero. Si è concluso domenica, nella piscina del Green Hotel, il secondo “Fast line”. Un progetto ideato da Cristina Chiuso (ex capitana della nazionale Italiana di nuoto, che vanta quattro partecipazioni olimpiche) e da Corrado Sorrentino (responsabile del Sit Sardegna. Anche quest’anno, Lorenzo Zicconi, responsabile sportivo della struttura è riuscito ad organizzare nella Riviera del corallo questa prestigiosa iniziativa, che ha coinvolto una quarantina di nuotatori provenienti da tutta Italia.



L’attività, sia in piscina, sia in aula, prevede lo svolgimento delle lezioni totalmente in inglese, sette giorni di full immertion, per imparare la lingua più diffusa nel mondo divertendosi e praticando lo sport ad Alghero con campioni che per l’occasione hanno svolto il ruolo di istruttori: Lisa Zaiser, Laura Letrari e Cristina Chiuso, in totale sette partecipazioni olimpiche e tantissimi titoli italiani ed europei conquistati nella loro carriera di nuotatrici. Oltre alle strutture sportive offerte dal Green, i campioni ed i nuotatori sono stati ospiti nel complesso natatorio “Pischina Salida”, a Capo Caccia. Inoltre, hanno usufruito ed apprezzato moltissimo una vista guidata al Parco naturale di Porto Conte, dove hanno potuto ammirare le bellezze del territorio, grazie all’interessamento del direttore dell’ente Mariano Mariani.



Da sabato 8 a sabato 15, è in programma il Collegiale dei nuotatori genovesi. My sport Genova ed Amatori nuoto Savona, due delle più prestigiose società liguri arriveranno nella Riviera del corallo: un centinaio di persone fra atleti ed accompagnatori che sicuramente apprezzeranno le bellezze algheresi e con i quali potranno confrontarsi tecnicamente gli atleti locali.



Da lunedì 17 a domenica 23, spazio ad un corso nazionale, il primo in Sardegna voluto fortemente dal presidente del Comitato regionale Danilo Russu, che formerà allenatori di nuoto e salvamento. Prevista l’autorevole presenza del consigliere federale Roberto Del Bianco, responsabile della squadre di nuoto nazionali e numero uno del Settore istruzione tecnica della Federazione italiana nuoto, oltre a numerosi docenti nazionali. Nel frattempo, la società algherese sta preparando l’inizio dell’attività agonistica, prevista per metà mese.



