E´ l´attore e poeta algherese Ignazio Chessa il vincitore della prima edizione della manifestazione organizzato dal "Poetry slam Sardegna-sezione sarda della Lips ed ospitato a Seneghe, all´interno della 14esima edizione del Festival di poesia Cabudanne de sos poetas A Ignazio Chessa il primo Slam de Cabudanne



ALGHERO - E' l'attore e poeta algherese Ignazio Chessa il vincitore della prima edizione dello “Slam de Cabudanne” organizzato dal “Poetry slam Sardegna-sezione sarda della Lips ed ospitato a Seneghe, all'interno della 14esima edizione del Festival di poesia "Cabudanne de sos poetas" (Settembre dei poeti). Chessa (campione sardo di Poetry slam nel 2016 ed artefice del nuovo spazio indipendente per l’arte e la cultura “Lo Teatrí Alghero”, nato pochi mesi fa, si è imposto, conquistando la giuria popolare scelta fra il pubblico presente, davanti al trevigiano di origini argentine Nicolas Alejandro Cunial, all'algherese Joan Oliva ed alla collinese Alice Scano.



Presentato ed animato da Sergio Garau (master of ceremony, chi anima e gestisce lo svolgimento della “gara”), con l'aiuto dell'agitatore culturale e notaio di gara multipiattaforma Giovanni Salis, il poetry slam ha regalato momenti di grande intensità ed ironia grazie a performance originali ed alla varietà di testi e generi diversi proposti, capaci di coinvolgere e sorprendere il numeroso ed appassionato pubblico presente accorso nella caratteristica piazzetta Su Lare, rendendo difficile la scelta del vincitore finale. Ospite speciale, stacchiere musicale ed unico “poetry jay” in circolazione, l'anconetano Luigi Socci, fra i migliori poeti italiani attualmente viventi, che a metà gara ha sfoderato una performance che ha attinto a piene mani dal suo ricco repertorio pubblicato negli anni, con la dedica speciale di una sua poesia al carnevale “seneghese”.



Gli altri partecipanti invitati sono stati i “poeti intercontinentali” Alessandra Racca da Torino e Matteo Di Genova da L'Aquila; i finalisti del campionato Poetry slam Sardegna 2018 Alessandro Doro da Sassari, Enrico Pedrini da Bologna, Federico Pinna da La Landrigga, Pupa Niolu da Alghero, Roberto Demontis da Bancali, Valentina Loche da Orani e Valerio Janus Camera da Cagliari; i vincitori dei primi Poetry slam 2018/2019 Bourama Diarrà e Helel Fiori. Lo "Slam de Cabudanne" è stata la quarta sfida del campionato in corso della stagione 2018/19 dopo le tappe di Ploaghe (vinta da Fiori), di Tempio Pausania (al primo posto Diarra) e di Siniscola (aggiudicata da Antonella Minzoni), alcune delle tante della competizione regionale sarda, una delle più vivaci nel panorama nazionale che ormai conta diverse centinaia di partecipanti fra poeti e performer; i vincitori di ogni serata potranno partecipare alla finale del Poetry slam Sardegna, dove si potrà competere per accedere come rappresentanti sardi alle prossime finali nazionali della Lega italiana Poetry slam.



