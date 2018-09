Condividi | Red 9:07 Questa sera, a Lo Quarter, il Beach soccer griffato Figc-Lnd celebrerà i suoi quindici anni di attività in una serata di gala ricca di ospiti di alto profilo Ad Alghero, i Beach soccer awards



ALGHERO – Questa sera (venerdì), alle 21, a Lo Quarter di Alghero, il Beach soccer griffato Figc-Lnd celebrerà i suoi quindici anni di attività in una serata di gala ricca di ospiti di alto profilo. La storia della disciplina sul territorio nazionale, con riconoscimenti per atleti e dirigenti italiani ed internazionali di grande esperienza e competenza, verrà rivissuta nella prima edizione del “Beach soccer awards”.



Previsti prestigiosi ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo. La prestigiosa kermesse, organizzata da Lnd, Comitato regionale Sardegna, Fondazione Alghero, con i partner Regione autonoma della Sardegna, Aon e Radio Kiss Kiss, unirà sport, spettacolo e cultura con il patrocinio dell'Ussi e di Aips Europe. Data l'importanza dell'evento, gli organizzatori consigliano a quanti vorranno partecipare, di arrivare per tempo, per trovare posto.