Euro beach soccer: Italia al fotofinish sulla Bielorussia



ALGHERO - Un’Italia tutta cuore e grinta riesce ad avere ragione di una Bielorussia tenace superata sul filo della sirena con un 5-4 nella prima giornata del gruppo alle Superfinal dell’Euro beach soccer league di Alghero, organizzate dalla Lega nazionale dilettanti, in collaborazione con il Comitato Lnd Sardegna, la Regione autonoma della Sardegna, la Fondazione Alghero ed il Comune di Alghero, una manifestazione promossa dalla Beach soccer worldwide. In uno stadio pieno in ogni ordine di posto, gli azzurri sono andati in vantaggio tre volte in tutti e tre i tempi con il massimo allungo ad inizio dell’ultima frazione con le reti di Chiavaro e Zurlo tra il 3’ ed il 5’. In pochi secondi, due rigori per i bielorussi hanno ribaltato le sorti di un match che Ramacciotti ha chiuso con una girata a pochi secondi dal fischio finale. Sugli scudi il difensore etneo Alfio Chiavaro, autore della sua prima doppietta in azzurro, terzo centro per lui con l’Italia. Le marcature le ha aperte il solito Gabriele Gori, con il suo 193esimo gol in nazionale. Puntuale anche Emmanuele Zurlo, che al 5’tt aveva riportato avanti gli azzurri. Un sorta di rivincita per i ragazzi di Emiliano Del Duca, che avevano perso proprio con i bielorussi in questa Euroleague, bissato comunque il successo conquistato alle scorse Superfinal.



Visibilmente soddisfatto il ct Emiliano Del Duca: “Con la Bielorussia sono sempre gare difficili, siamo stati bravi a non mollare mai combattendo su ogni pallone. Sul 4-2 ci siamo distratti, ma i ragazzi si sono superati, hanno fatto quello che avevo chiesto, gettare il cuore oltre l’ostacolo, esaltare il pubblico con una prestazione importante. Un piccolo grande primo passo ottenuto anche con il cuore, la gente l’ha capito e ci ha sostenuto a gran voce”. Nell’altra gara del girone, i campioni europei in carica della Russia hanno annientato l’Ucraina per 6-0.



Domani, venerdì 7 settembre, sfida di cruciale importanza con i campioni in carica della Russia e sabato 8 con l’Ucraina, sempre alle 17.45. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta sul sito internet Beachsoccer, quella con i russi su RaiSport in differita sabato alle 00.20 e con gli ucraini domenica 9 alle 24. Fino a domenica, nella Beach Arena nel Lido San Giovanni, gli azzurri del ct Emiliano Del Duca si giocherà con le sette migliori nazionali europee il 21esimo titolo continentale ed uno dei sei pass per i Giochi olimpici europei in programma nel 2019 a Minsk. Ben trentadue match in tutto ad Alghero, otto al giorno dalle 9 alle 17.45.



ITALIA-BIELORUSSIA 5-4:

ITALIA: Carpita, Chiavaro, Marinai, Ramacciotti, Corosiniti, Zurlo, Gori, Palmacci, Palazzolo, Frainetti, Del Mestre. Ct Del Duca

BIELORUSSIA: Cherkasau, Bokach, Artsemi, Samsonov, Miranovich, Bryshtsel, Kanstantsin, Savich, Aleh, Kanstantsinaiu, Chaikouski. Ct Nico.

ARBITRI: Benchabane (Fra) e Mammadov (Aze).

RETI: 4’ Gori (rig.), 8’ Bokach, 7st Chiavaro, 12’st Savich, 3’tt Chiavaro, 5’tt Zurlo, 6’tt Bryshtsel (rig.), 6’tt Bryshtsel (rig), 12’tt Ramacciotti.



