«L´amministrazione Wheeler inaugura la politica fai da te»

PORTO TORRES - «L'amministrazione comunale pentastellata di Porto Torres ha inaugurato la politica del fai da te: "Serve il bitume? Vieni a ritirarlo e riparati la buca!; "Mancano le scarpe ai lavoratori? Non ti preoccupare, te le compro io!"». Così il segretario cittadino del Partito democratico Mirko Luiu che contesta la procedura adottata dal Comune nei confronti delle esigenze dei cittadini.



Il segretario Pd riferisce che ci sono gruppi di cittadini, operanti nel settore dell'edilizia che hanno chiesto da tempo di poter manutenzionare il muraglione di contenimento e la scalinata di piazza Martini Turritani. Altri si stanno impegnando a chiedere autorizzazioni per installare la copia della statua di San Gavino a cavallo, sulla colonna al centro di Piazza Martiri. «Dunque ci chiediamo se esiste nel comune di Porto Torres un servizio "manutenzione generali della città?" Questo modo di fare politica dimostra che la città non si rende conto di non essere amministrata, - evidenzia il segretario Pd - e l'assunzione e la legittimazione di questo tipo di comportamenti mettono in dubbio l'attuale amministrazione Wheeler, in termini di contenuti e di capacità complessiva di saper gestire e trattare le esigenze primarie, quali: l'igiene pubblica, il decoro cittadino, i ripristini delle pavimentazioni stradali».



Il segretario Mirko Luiu sottolinea che «quanto percepito in termini di indennità per il svolgimento delle funzioni amministrative assessoriale sia ritenuto "da lor signori" etico e moralmente compatibile con la funzione che dovrebbero svolgere. Intanto la città resta in attesa della convocazione del Question time civico, elemento di confronto e di democrazia diretta voluto dal M5S e attualmente nel cassetto del Presidente del consiglio comunale».