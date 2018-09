Condividi | Red 22:27 Pubblicati i bandi destinati a giovani tra i diciotto ed i ventotto anni d´età. Previsti dodici mesi di attività per dodici ragazzi a servizio della collettività Servizio civile nazionale: bandi Comune e Fondazione Alghero



ALGHERO – Il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero insieme per valorizzare i giovani con il Servizio civile nazionale, destinato ai ragazzi ed alle ragazze che abbiano compiuto il 18esimo anno di età e non superato il 28esimo alla data di presentazione della domanda. Due distinti avvisi pubblici pubblicati in questi giorni, entrambi con scadenza a venerdì 28 settembre ed entrambi destinati a sei giovani.



Il servizio civile ha una durata di dodici mesi ed al volontario è riconosciuto un assegno mensile di 433,80euro. Il progetto di Servizio civile nazionale varato da Comune di Alghero (CivilService@-Servizio di facilitazione digitale) vuole agire in supporto di quei cittadini che, per l’appartenenza generazionale o per altri fattori (titolo di studio, condizione professionale) si trovano a vivere in una situazione di rischio e difficoltà sociale e costituiscono le fasce vulnerabili della società.



Il Progetto della Fondazione Alghero si chiama Meta Service e vuole contribuire a promuovere e valorizzare i beni culturali d i musei della città, con la finalità di promuovere ed incrementare il turismo offrendo e gestendo un ampio ventaglio di prodotti culturali. Tutte le informazioni relative ad entrambi i bandi pubblici sono reperibili accedendo al sito internet istituzionale del Comune di Alghero, alla pagina Servizio civile nazionale, dove si possono trovare descrizione dei progetti, modalità di presentazione delle domande, orari di apertura degli uffici e recapiti telefonici degli stessi.