Condividi | S.O. 23:17 In programma martedì 11 settembre 2018, in occasione della Diada Nacional de Catalunya, una manifestazione di solidarietà con il popolo catalano. Appuntamento alle ore 17.14, davanti al Monumento per la Unitat de la Llengua Diada, manifestazione ad Alghero



ALGHERO - L'Òmnium Cultural de l'Alguer e l'Assemblea Nacional Catalana Itàlia, con la collaborazione dell'Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l'Alguer e dell'Ateneu Alguerès, organizzano per martedì 11 settembre del 2018, in occasione della Diada Nacional de Catalunya, una manifestazione di solidarietà con il popolo catalano. Alle ore 17.14, davanti al Monumento per la Unitat de la Llengua, in piazza Porta Terra, ci sarà un incontro con i rappresentanti istituzionali, le associazioni e cittadini.



Alle ore 18.30, nella Sala conferenze del Chiostro di San Francesco, in corso Carlo Alberto, si terrà la proiezione di “Sense Ficció.1-O”, un documentario sui fatti di violenza avvenuti in Catalogna l’1 di ottobre del 2017, giorno del Referendum. A seguire, gli interventi di alcuni testimoni che hanno assistito ai fatti in prima persona.



L’atto sarà aperto dall’esecuzione, da parte del Coro Lo Frontuni, dell’Inno catalano, Els Segadors, dell’Inno sardo Procurade ‘e moderare, e della canzone algherese Serenada (Alguer mia). La manifestazione e la successiva proiezione del documentario sono aperti a tutti. Commenti ALGHERO - L'Òmnium Cultural de l'Alguer e l'Assemblea Nacional Catalana Itàlia, con la collaborazione dell'Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l'Alguer e dell'Ateneu Alguerès, organizzano per martedì 11 settembre del 2018, in occasione della Diada Nacional de Catalunya, una manifestazione di solidarietà con il popolo catalano. Alle ore 17.14, davanti al Monumento per la Unitat de la Llengua, in piazza Porta Terra, ci sarà un incontro con i rappresentanti istituzionali, le associazioni e cittadini.Alle ore 18.30, nella Sala conferenze del Chiostro di San Francesco, in corso Carlo Alberto, si terrà la proiezione di “Sense Ficció.1-O”, un documentario sui fatti di violenza avvenuti in Catalogna l’1 di ottobre del 2017, giorno del Referendum. A seguire, gli interventi di alcuni testimoni che hanno assistito ai fatti in prima persona.L’atto sarà aperto dall’esecuzione, da parte del Coro Lo Frontuni, dell’Inno catalano, Els Segadors, dell’Inno sardo Procurade ‘e moderare, e della canzone algherese Serenada (Alguer mia). La manifestazione e la successiva proiezione del documentario sono aperti a tutti. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat