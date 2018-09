Condividi | A.S. 19:10 Oggi i test a Sassari. Avevano presentato domanda in 96 per 60 posti così suddivisi: 30 nel curriculum di Architettura, 30 nel curriculum di design, a cui se ne aggiungono 10 per studenti non comunitari residenti all´estero Alghero: 81 candidati architetti



ALGHERO - Oggi il complesso didattico di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, in viale Mancini, ha ospitato 81 candidati per il test di accesso al corso di laurea in Scienze dell'architettura e del progetto dell'Università di Sassari con sede ad Alghero. Avevano presentato domanda in 96 per 60 posti così suddivisi: 30 nel curriculum di Architettura, 30 nel curriculum di design, a cui se ne aggiungono 10 per studenti non comunitari residenti all'estero. Il test è iniziato alle 11.00 e si è svolto regolarmente. I candidati hanno avuto a disposizione 100 minuti per rispondere a 60 quesiti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica, con 5 opzioni di risposta.