S.O. 19:00 La duplice tragedia a Mandas, paesino a pochi chilometri da Cagliari. Le vittime sono Paolo e Claudio Calledda, gemelli di 42 anni. La mamma, Angela Manca, di 64, è stata portata in elicottero al pronto soccorso Spara ai figli disabili e tenta il suicidio



CAGLIARI - Si è chiusa nella sua casa con i figli disabili e li ha uccisi con un fucile da caccia. Dopo ha tentato di farla finita con la stessa arma da fuoco ed ora è in gravissimi condizioni. Il terribile fatto è successo a Mandas, in provincia di Cagliari. Le vittime sono Paolo e Claudio Calledda, gemelli di 42 anni. La mamma, Angela Manca, di 64, è stata portata in elicottero al pronto soccorso. Secondo le primissime indiscrezioni al momento della tragedia la donna era sola in casa perché la figlia, medico di famiglia nell'Oristanese, si era momentaneamente allontanata dal paese con il marito. L'allarme è stato dato dai vicini. La donna è ancora in vita, ma con gravissime ferite.