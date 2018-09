Condividi | A.S. 17:00 Il senatore Ettore Licheri (M5s), presidente della Commissione Politiche Ue a Palazzo Madama, ha presentato questa mattina alla Procura della Repubblica di Sassari un esposto-denuncia, a nome anche del deputato Mario Perantoni (impegnato oggi in aula a Montecitorio), sull’episodio di commemorazione fascista avvenuto domenica pomeriggio M5S, esposto sul funerale fascista



SASSARI - «Ho conosciuto il professor Giampiero Todini quando ero studente della Facoltà di Giurisprudenza a Sassari e ho avuto modo di apprezzare l’uomo ed il giurista. Alla famiglia va dunque il mio personale cordoglio per la sua scomparsa. Tuttavia, ciò che è successo domenica scorsa sul sagrato della chiesa di San Giuseppe deve essere vagliato attentamente dall’Autorita Giudiziaria».



Il senatore Ettore Licheri (M5s), presidente della Commissione Politiche Ue a Palazzo Madama, ha presentato questa mattina alla Procura della Repubblica di Sassari un esposto-denuncia, a nome anche del deputato Mario Perantoni (impegnato oggi in aula a Montecitorio), sull’episodio di commemorazione fascista avvenuto domenica pomeriggio. Nell’atto il senatore chiede che la Procura verifichi se nei fatti accaduti sussistano profili di illiceità penale.



«Quando un parlamentare della Repubblica Italiana vede un gruppo di cittadini che si schiera in atteggiamento militare su una pubblica via e qualcuno impartisce loro l’ordine dell’attenti e del saluto fascista, deve sentire il dovere di informare la magistratura. Spetterà poi ai giudici verificare se nei fatti accaduti sussistano profili di illiceità – spiega il senatore Licheri –. Intanto, invito la politica a smettere di strumentalizzare elettoralmente questa vicenda e lasciare che l’indagine faccia serenamente il suo corso». Commenti SASSARI - «Ho conosciuto il professor Giampiero Todini quando ero studente della Facoltà di Giurisprudenza a Sassari e ho avuto modo di apprezzare l’uomo ed il giurista. Alla famiglia va dunque il mio personale cordoglio per la sua scomparsa. Tuttavia, ciò che è successo domenica scorsa sul sagrato della chiesa di San Giuseppe deve essere vagliato attentamente dall’Autorita Giudiziaria».Il senatore Ettore Licheri (M5s), presidente della Commissione Politiche Ue a Palazzo Madama, ha presentato questa mattina alla Procura della Repubblica di Sassari un esposto-denuncia, a nome anche del deputato Mario Perantoni (impegnato oggi in aula a Montecitorio), sull’episodio di commemorazione fascista avvenuto domenica pomeriggio. Nell’atto il senatore chiede che la Procura verifichi se nei fatti accaduti sussistano profili di illiceità penale.«Quando un parlamentare della Repubblica Italiana vede un gruppo di cittadini che si schiera in atteggiamento militare su una pubblica via e qualcuno impartisce loro l’ordine dell’attenti e del saluto fascista, deve sentire il dovere di informare la magistratura. Spetterà poi ai giudici verificare se nei fatti accaduti sussistano profili di illiceità – spiega il senatore Licheri –. Intanto, invito la politica a smettere di strumentalizzare elettoralmente questa vicenda e lasciare che l’indagine faccia serenamente il suo corso».