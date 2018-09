Condividi | Red 8:27 Da domenica 9 settembre a domenica 14 ottobre, sono in programma lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra Ozieri/Chilivani e Golfo Aranci, per un investimento di oltre 20milioni di euro 20mln per la Golfo Aranci-Macomer



GOLFO ARANCI - Cantieri all’opera da domenica 9 settembre a domenica 14 ottobre, per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico della tratta Ozieri/Chilivani-Golfo Aranci, sulla linea Macomer-Golfo Aranci. Rinnovo della massicciata, traversine, binario e scambi su oltre 25chilometri di linea, sostituzione di un ponte in località Su Canale, manutenzione straordinaria della galleria Monti-Enas, interventi lungo tutta la tratta contro il dissesto idrogeologico, lavori propedeutici alla velocizzazione della linea.



Questi, in sintesi, gli interventi che Rete ferroviaria italiana realizzerà sulla linea ferroviaria, per un investimento complessivo di circa 20milioni di euro. Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Ozieri/Chilivani e Golfo Aranci sarà sospesa e tutti i treni saranno sostituiti con autobus. I bus partiranno dai piazzali antistanti le stazioni, ad eccezione di Su canale (Ristorante Aghiloia) ed Oschiri (in Viale Marconi, angolo Via Umberto).



Anticipate le partenze dei bus da Olbia per consentire di mantenere i normali orari di arrivo nelle diverse destinazioni. Eccezione per gli ultimi collegamenti della giornata in partenza da Olbia, sia verso Cagliari, sia verso Sassari, che non registreranno variazioni rispetto al programma orario normale dei treni. Gli orari potranno variare in base alle condizioni del traffico stradale.