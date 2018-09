Condividi | Red 10:39 Due le nuove pubblicazioni dello scrittore algherese: la prima, con il racconto dal titolo “Nel giardino di Dante Gabriele Rossetti”, sulla prestigiosa rivista La Fiera Letteraria; la seconda è on-line sulla “Rivista letteraria Euterpe”, dove ha pubblicato un saggio dal titolo “Rina de Liguoro. Diva fulgente del cinema silenzioso” Nuove pubblicazioni per Massimiliano Fois



ALGHERO - Nuove pubblicazioni per lo scrittore Massimiliano Fois. La prima, con il racconto dal titolo “Nel giardino di Dante Gabriele Rossetti”, è presente sulla rivista “La Fiera letteraria”, che ha visto tra le sue pagine, fin dai primi del Novecento, i più grandi scrittori italiani, da Ungaretti a D'Annunzio.



La seconda pubblicazione è invece on-line e si trova sulla “Rivista letteraria Euterpe”, dove l'autore algherese ha pubblicato un saggio dal titolo “Rina de Liguoro. Diva fulgente del cinema silenzioso”, nel quale si ripercorre la vita e la carriera dell'attrice di origini algheresi, che negli anni del cinema muto incantò il mondo. Ultimamente, Fois ha pubblicato per le Edizioni Nemapress il saggio “Pizzicaluna a l'Alguer. Antoine de Saint-Exupéry ad Alghero e il Piccolo Principe vissuto dai bambini” e sta portando in diversi luoghi il reading poetico “Breviario per notturni Campestri”. con le musiche di Quirico Solinas.



Inoltre, a dicembre, Massimiliano Fois sarà ospite della Fiera del libro di Roma, dove continuerà a promuovere, con i suoi scritti, la storia ed il patrimonio culturale di Alghero a livello nazionale.



Nella foto: Massimiliano Fois Commenti ALGHERO - Nuove pubblicazioni per lo scrittore Massimiliano Fois. La prima, con il racconto dal titolo “Nel giardino di Dante Gabriele Rossetti”, è presente sulla rivista “La Fiera letteraria”, che ha visto tra le sue pagine, fin dai primi del Novecento, i più grandi scrittori italiani, da Ungaretti a D'Annunzio.La seconda pubblicazione è invece on-line e si trova sulla “Rivista letteraria Euterpe”, dove l'autore algherese ha pubblicato un saggio dal titolo “Rina de Liguoro. Diva fulgente del cinema silenzioso”, nel quale si ripercorre la vita e la carriera dell'attrice di origini algheresi, che negli anni del cinema muto incantò il mondo. Ultimamente, Fois ha pubblicato per le Edizioni Nemapress il saggio “Pizzicaluna a l'Alguer. Antoine de Saint-Exupéry ad Alghero e il Piccolo Principe vissuto dai bambini” e sta portando in diversi luoghi il reading poetico “Breviario per notturni Campestri”. con le musiche di Quirico Solinas.Inoltre, a dicembre, Massimiliano Fois sarà ospite della Fiera del libro di Roma, dove continuerà a promuovere, con i suoi scritti, la storia ed il patrimonio culturale di Alghero a livello nazionale.Nella foto: Massimiliano Fois