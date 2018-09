Condividi | Red 19:28 I campioni italiani di varie specialità si sfidano nell´unica cronoscalata su terra che si corre in Italia. Hanno accettato la sfida piloti di altissimo livello e con veicoli completamente differenti Cronoscalata: a Tandalò si scaldano i motori



BUDDUSO' - In poche settimane, sono arrivate molte iscrizioni alla terza Cronoscalata su terra di Tandalò, gara atipica per lo scenario nazionale e non solo in quanto si svolge su una salita sterrata di 5chilometri in Sardegna. Al momento, risultano iscritti due campioni italiani: Ivano Nicoletta (che ha vinto quattro volte il titolo nel Campionato Velocità fuoristrada) e Natale Casalboni (che ha vinto tre volte il Campionato italiano autocross e si sta cimentando anche nel Cez con ottimi risultati). Nicoletta non ha ancora deciso con quale veicolo correrà. Avendo sempre idee bizzarre, ma decisamente efficaci (lo scorso anno, si era presentato al via con una Fiat 500 prototipo dotata di tre motori Yamaha R1), vedremo come stupirà il pubblico quest'anno, mentre Casalboni schiererà il suo Super Buggy 4x4. Altri piloti del Campionato italiano Velocità fuoristrada hanno accettato la sfida, così come i più forti esponenti del Campionato Kart cross Ttdk.



La gara su terra è l’occasione per vedere più tipologie di veicoli sfidarsi su 5chilometri di salita che partono da Tandalò e raggiungono il Parco Eolico di Sa Conchedda. Per il pubblico, sono previste due zone facilmente raggiungibili in auto dove è possibile assistere comodamente alla gara. Grazie allo spostamento della data, in questa edizione è stato possibile inserire una prova speciale in più, quindi in totale saranno cinque. Il sabato mattina, sono previste le prove del percorso con auto stradale e shake down con le vetture da gara. Non è più prevista la partenza in ordine di qualifica, in quanto quest’anno si partirà in ordine di gruppo. Il parco assistenza è situato alla fine della salita e permette di alloggiare comodamente tutti i team.



Al fianco dell’organizzazione, curata da drivEvent adventure, Tandalò motorsport e Lrt Sardinia continuano a prestare aiuto le Istituzioni sarde, in primis il Comune di Buddusò e la Regione autonoma della Sardegna Sardegna, Aci Sassari e sponsor privati. L'edizione 2018 varrà come terza edizione del “Trofeo Giuseppe Marroni” e la famiglia, come sempre in prima linea, ha già rinnovato l’invito a tutti i piloti ed agli addetti ai lavori alla cena di sabato 29 settembre, a Buddusò, che sarà da loro offerta. Sul sito internet della gara sono disponibili tutte le informazioni per i partecipanti e gli spettatori.



