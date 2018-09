Condividi | Red 15:47 Prosegue il servizio della Guardia di finanza Cagliari in materia di contrasto alla contraffazione ed all’abusivismo commerciale sui litorali: sequestrati oltre 600 articoli Merce contraffatta: nuovo sequestro



CAGLIARI - Nel prosieguo delle quotidiane attività di controllo dei litorali, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari hanno effettuato numerosi interventi per il contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale. Sulla costa orientale, nel territorio comunale di Muravera, in località Costa Rei, i finanzieri hanno trovatoto, abbandonati lungo una via, in una busta di plastica, venti articoli contraffatti tra accessori moda e capi di abbigliamento, ricondicibili a marchi di grande richiamo come “Moncler”, “Liu Jo”, “Prada” e “Burberry’s”.



Sempre a muravera, durante un controllo ad un autoveicolo, i militari hanno trovato al suo interno undici capi di abbigliamento contraffatti. La successiva perquisizione nel’abitazione del conducente, un 39enne extracomunitario, ha consentito di trovare altri sette articoli contraffatti (borse e maglioni, anch’essi riportanti noti brand quali “Nike”, “Fred Perry” e “Prada”), nonche’ 374 cd e dvd privi del marchio Siae. La merce è stata sequestrata e per il venditore abusivo, oltre alla denuncia alla locale Autorità giudiziaria, è scattata una sanzione da 77.044euro per violazione della normativa sui diritti d’autore.



Sul litorale di Villasimius, i finanzieri hanno trovato due borsoni, abbandonati da venditori ambulanti fuggiti alla vista dei militari, contenenti articoli contraffatti: nel totale, 172 pezzi tra orologi riportanti marchi di lusso (“Rolex”, “Cartier” e “Patek Philippe”) e capi di abbigliamento griffatti (“Calvin Klein”, “Armani jeans”, “Fred Perry” e “Diesel”). A Geremeas, lungo la Strada provinciale 17, i baschi verdi hanno trovato e sequestrato, a carico di ignoti, altri venticinque accessori e capi di abbigliamento contraffatti. Diciasette articoli contraffatti, tra scarpe “Nike”, polo e giubbotti “Ralph Lauren” e “Colmar”, sono stati sequestrati a carico di un 31enne extracomunitario, durante un controllo sul suo veicolo effettuato sulla Strada statale 554, a Quartu Sant'Elena. Commenti CAGLIARI - Nel prosieguo delle quotidiane attività di controllo dei litorali, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari hanno effettuato numerosi interventi per il contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale. Sulla costa orientale, nel territorio comunale di Muravera, in località Costa Rei, i finanzieri hanno trovatoto, abbandonati lungo una via, in una busta di plastica, venti articoli contraffatti tra accessori moda e capi di abbigliamento, ricondicibili a marchi di grande richiamo come “Moncler”, “Liu Jo”, “Prada” e “Burberry’s”.Sempre a muravera, durante un controllo ad un autoveicolo, i militari hanno trovato al suo interno undici capi di abbigliamento contraffatti. La successiva perquisizione nel’abitazione del conducente, un 39enne extracomunitario, ha consentito di trovare altri sette articoli contraffatti (borse e maglioni, anch’essi riportanti noti brand quali “Nike”, “Fred Perry” e “Prada”), nonche’ 374 cd e dvd privi del marchio Siae. La merce è stata sequestrata e per il venditore abusivo, oltre alla denuncia alla locale Autorità giudiziaria, è scattata una sanzione da 77.044euro per violazione della normativa sui diritti d’autore.Sul litorale di Villasimius, i finanzieri hanno trovato due borsoni, abbandonati da venditori ambulanti fuggiti alla vista dei militari, contenenti articoli contraffatti: nel totale, 172 pezzi tra orologi riportanti marchi di lusso (“Rolex”, “Cartier” e “Patek Philippe”) e capi di abbigliamento griffatti (“Calvin Klein”, “Armani jeans”, “Fred Perry” e “Diesel”). A Geremeas, lungo la Strada provinciale 17, i baschi verdi hanno trovato e sequestrato, a carico di ignoti, altri venticinque accessori e capi di abbigliamento contraffatti. Diciasette articoli contraffatti, tra scarpe “Nike”, polo e giubbotti “Ralph Lauren” e “Colmar”, sono stati sequestrati a carico di un 31enne extracomunitario, durante un controllo sul suo veicolo effettuato sulla Strada statale 554, a Quartu Sant'Elena.