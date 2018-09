Condividi | Red 19:27 Organizzate dal Sezione di Alghero della Lega navale italiana e dal Circolo nautico Bosa, si disputeranno le classiche regate costiere di fine estate Alghero-Bosa sabato e Bosa-Alghero domenica Alghero-Bosa: tutto pronto per il Trofeo Base nautica Usai



ALGHERO - Organizzate dal Sezione di Alghero della Lega navale italiana e dal Circolo nautico Bosa, sponsorizzate dalla Base nautica Usai di Fertilia, si disputeranno le classiche regate costiere di fine estate Alghero-Bosa sabato 8 e Bosa-Alghero domenica 9 settembre. Alla partenza della prima, fissata per le 11 di sabato davanti ai bastioni, si schiereranno due flotte: quella comprendente le imbarcazioni stazzate Orc, in regata, l’altra riservata alle imbarcazioni munite di rating Fiv, in veleggiata.



Il Trofeo Base nautica Usai verrà assegnato a chi avrà ottenuto il miglior piazzamento complessivo nelle due prove. La regata si svolge da decenni in concomitanza con la storica Sagra di Nostra Signora di Regnos Altos di Bosa e rappresenta un appuntamento di tradizione, importante per la marineria del nord-ovest Sardegna.



Nell'edizione 2018, le due prove Alghero-Bosa e Bosa-Alghero sono considerate due distinte regate, entrambe valide per l’assegnazione dei punteggi di ammissione al Campionato Zonale Orc, che si svolgerà ad Alghero da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre. Sono complessivamente in palio 400punti, che renderanno ancora più effervescente lo spirito competitivo degli equipaggi iscritti alla manifestazione. La premiazione avrà luogo nella sede della Lega navale italiana di Alghero, domenica, alle 19.30. Commenti ALGHERO - Organizzate dal Sezione di Alghero della Lega navale italiana e dal Circolo nautico Bosa, sponsorizzate dalla Base nautica Usai di Fertilia, si disputeranno le classiche regate costiere di fine estate Alghero-Bosa sabato 8 e Bosa-Alghero domenica 9 settembre. Alla partenza della prima, fissata per le 11 di sabato davanti ai bastioni, si schiereranno due flotte: quella comprendente le imbarcazioni stazzate Orc, in regata, l’altra riservata alle imbarcazioni munite di rating Fiv, in veleggiata.Il Trofeo Base nautica Usai verrà assegnato a chi avrà ottenuto il miglior piazzamento complessivo nelle due prove. La regata si svolge da decenni in concomitanza con la storica Sagra di Nostra Signora di Regnos Altos di Bosa e rappresenta un appuntamento di tradizione, importante per la marineria del nord-ovest Sardegna.Nell'edizione 2018, le due prove Alghero-Bosa e Bosa-Alghero sono considerate due distinte regate, entrambe valide per l’assegnazione dei punteggi di ammissione al Campionato Zonale Orc, che si svolgerà ad Alghero da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre. Sono complessivamente in palio 400punti, che renderanno ancora più effervescente lo spirito competitivo degli equipaggi iscritti alla manifestazione. La premiazione avrà luogo nella sede della Lega navale italiana di Alghero, domenica, alle 19.30.