Condividi | Red 13:59 E´ stata una giornata all’insegna della solidarietà e della beneficenza quella andata in scena domenica nel golfo di Alghero e che ha visto protagonisti i rappresentanti ed i soci del locale circolo nautico Il Marinaio benefico ad Alghero



ALGHERO - E' stata una giornata all’insegna della solidarietà e della beneficenza quella andata in scena domenica nel golfo di Alghero e che ha visto protagonisti i rappresentanti ed i soci del Circolo nautico Il Marinaio. Infatti, l’associazione ha ideato la seconda edizione di “Solidarietà”, la manifestazione sportiva di pesca a bolentino dalla barca, in collaborazione con la Griglieria Mugoni.



Il ricavato derivante dalle iscrizioni ha reso possibile la donazione di un'apparecchiatura multifunzione, che misura istantaneamente cinque parametri vitali al Reparto di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale civile di Alghero ed un televisore al Reparto Pediatria, incrementando i progetti di solidarietà che da anni l’Asd promuove e porta avanti. Presenti all’evento tanti equipaggi che, sportivamente, hanno gareggiato e la sera, dopo una cena a base del pesce pescato durante la gara e fritto nella Griglieria, sono stati premiati.



Al termine delle premiazioni, il presidente dell’Asd Il Marinaio Pierfranco Tiloca era molto contento di come è andata giornata e soddisfatto del successo riscosso dalla manifestazione ha ringraziato tutti i partecipanti, dandogli appuntamento al prossimo anno. Commenti ALGHERO - E' stata una giornata all’insegna della solidarietà e della beneficenza quella andata in scena domenica nel golfo di Alghero e che ha visto protagonisti i rappresentanti ed i soci del Circolo nautico Il Marinaio. Infatti, l’associazione ha ideato la seconda edizione di “Solidarietà”, la manifestazione sportiva di pesca a bolentino dalla barca, in collaborazione con la Griglieria Mugoni.Il ricavato derivante dalle iscrizioni ha reso possibile la donazione di un'apparecchiatura multifunzione, che misura istantaneamente cinque parametri vitali al Reparto di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale civile di Alghero ed un televisore al Reparto Pediatria, incrementando i progetti di solidarietà che da anni l’Asd promuove e porta avanti. Presenti all’evento tanti equipaggi che, sportivamente, hanno gareggiato e la sera, dopo una cena a base del pesce pescato durante la gara e fritto nella Griglieria, sono stati premiati.Al termine delle premiazioni, il presidente dell’Asd Il Marinaio Pierfranco Tiloca era molto contento di come è andata giornata e soddisfatto del successo riscosso dalla manifestazione ha ringraziato tutti i partecipanti, dandogli appuntamento al prossimo anno.