Condividi | Red 7:07 Tessere rossoblu in vendita da oggi. Prezzi invariati dei biglietti, risparmi sugli abbonamenti fino a 60euro per le diciannove sfide all’Acquedotto. Nel girone g di serie D, con i sassaresi, quattro squadre sarde, quattordici laziali e l´Avellino Torres: via alla campagna abbonamenti



SASSARI - Svelati i gironi della serie D può partire la vendita delle tessere rossoblu dopo l’avvio della campagna abbonamenti “Da sempre per sempre”, anticipata dal video spot realizzato nel centro storico di Sassari. La prima novità riguarda il numero delle squadre partecipanti al girone G. Sarà un campionato lungo e affascinante a venti squadre che vedrà i sassaresi sfidare quattro formazioni sarde e quattordici laziali, con la novità dell’inserimento della campana Avellino.



Per questa nuova stagione sportiva, così come dichiarato in sede di presentazione, resteranno invariati i prezzi dei biglietti rispetto allo scorso anno: Tribuna 15euro (ridotto 10) e Curva 10euro (ridotto 7, per venire incontro alle esigenze dei tifosi ed essendo la Torres inserita in un girone con il più alto numero di gare (quattro in più della scorsa stagione). Nulla cambia per chi deciderà di acquistare il biglietto ogni domenica, se non il numero di gare in calendario, ma abbonandosi il risparmio sarà notevole, fino ad oltre 60euro.



Le tessere saranno disponibili da oggi (mercoledì), nei due punti vendita autorizzati, Nel botteghino di Via Romita, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (esclusi sabato e domenica); da Pasquali sport, in Largo Cavallotti 21, dalle 10 alle 13 e dale 17 alle 20 (dal lunedì al venerdì) e dalle 10 alle 13 il sabato.