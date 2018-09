Condividi | Red 22:08 Si prosegue domani mattina, con la prova di Medicina veterinaria e giovedì mattina con Scienze dell´Architettura e del progetto (entrambe in Viale Mancini). Si tornerà al PalaSerradimigni, mercoledì 12, per la prova di accesso alle Professioni sanitarie (Infermieristica, Ostetricia, Fisioterapia e Tecniche di laboratorio biomedico Sassari: 722 candidati in Medicina



SASSARI – Oggi (martedì), il PalaSerradimigni ha ospitato 722 candidati per il test di Medicina ed odontoiatria dell'Università degli studi di Sassari, primo fra le prove di ammissione a carattere nazionale ai corsi a numero programmato. Avevano presentato domanda in 799, in linea con il numero dello scorso anno. I posti disponibili quest'anno sono aumentati e ci saranno quindi per i candidati maggiori opportunità di entrare: per Medicina sono 120 (più quattro per cittadini non comunitari residenti all'estero); in Odontoiatria sono ventitre più due. I candidati sono stati convocati per le 8.30 ed alle 11 la prova è iniziata. Come indicato dal bando, il test era costituito da sessanta quesiti di cultura generale e logica, biologia, chimica, fisica e matematica, con cinque opzioni di risposta. La prova è durata 100' e si è svolta regolarmente. Martedì 18, il Cineca, per conto del Miur, pubblicherà la graduatoria sull'area riservata del sito internet UniversItaly.



Si proseguirà domani, mercoledì 5 settembre, con la prova di Medicina veterinaria: appuntamento alle 8.30, in Viale Mancini (Dipartimento di Giurisprudenza). Sono pervenute 270 domande per quaranta posti (più nove per studenti non comunitari residenti all'estero). I candidati dovranno portare con se un valido documento d'identità provvisto di fotografia. Giovedì 6, sarà la volta di Scienze dell'Architettura e del progetto: anche in questo caso, il test si svolgerà nel complesso di Viale Mancini ed i candidati sono convocati per le 8.30. Sono pervenute novantasei domande; i posti disponibili sono sessanta più dieci.



