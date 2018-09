Condividi | Red 20:19 Domani pomeriggio, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, con l´assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu ed il procuratore capo del Tribunale di Cagliari Maria Alessandra Pelagatti, inaugureranno il nuovo laboratorio informatico per le indagini della Procura distrettuale della Repubblica e della Direzione distrettuale antimafia Giustizia digitale: apre il laboratorio



CAGLIARI – Domani, mercoledì 5 settembre, alle 17, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, con l'assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu ed il procuratore capo del Tribunale di Cagliari Maria Alessandra Pelagatti inaugureranno, negli uffici della Procura del Palazzo di Giustizia, il laboratorio informatico per le indagini della Procura distrettuale della Repubblica e della Direzione distrettuale antimafia. L'intervento è stato realizzato con risorse stanziate dalla Regione nell'ambito del progetto "Giustizia digitale" sulla base della programmazione Fesr 2014-2020.