Le bike invadono Sassari

SASSARI - Passare una giornata in compagnia all'aria aperta, scoprendo le bellezze del territorio da una prospettiva diversa dal solito. Biking Sardinia e l'Asd Progetto sport, con il patrocinio del Comune di Sassari, hanno organizzato per domenica 9 settembre la prima escursione in mountain bike e trekking intorno ai sentieri di Sassari, nelle zone di Filigheddu, Badde Tolta e Rio Barca. Un percorso suggestivo e pittoresco a stretto contatto con la natura, fra verde incontaminato e tracce di storia del territorio.



L'appuntamento per il ritrovo, è fissato alle 8, nel parco di Baddimanna, in Via Prati, punto di arrivo e di partenza della passeggiata ecologica, che si concluderà alle 14. Sono previste tre differenti tipi di escursione: la prima di trekking, la seconda con le mountain bike e la terza con le e-bike, il nome comune con cui si identificano le biciclette di ultima generazione, equipaggiate con un motore elettrico che assiste la pedalata. A questo proposito, sono sempre di più e di tutte le età, le persone che si accostano oggi al cicloturismo e rendere disponibile un mezzo a pedalata assistita, offre la possibilità a tutte le fasce di utenti di spostarsi facilmente e senza fatica nel territorio, consentendo di visitare luoghi e sentieri selvaggi, che probabilmente rimarrebbero altrimenti irragiungibili. Le due ruote, quindi, non sono solo un mezzo di trasporto, ma una parte fondamentale dell’avventura turistica. Per le bici, sono stati studiati percorsi con differente grado di difficoltà, facili e un pò più impegnativi, per poter rendere interessante, coinvolgente ed appassionante la giornata ad ogni partecipante che sia esso principiante o esperto.



Le escursioni saranno guidate dai qualificati istruttori di Biking Sardinia. La giornata prevede una quota di partecipazione di 7euro, relativi al costo di iscrizione. Per chi volesse partecipare, ma non avesse una mountain bike o un'e-bike, Biking Sardinya offre anche il servizio di noleggio, previa prenotazione. A questo proposito, per le iscrizioni e per qualunque altro tipo di informazione dettagliata, è possibile contattare gli organizzatori ai numeri di telefono 393/3313788 o 380/3437241, anche attraverso Whatsapp.