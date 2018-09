Condividi | Red 15:38 Domani, in Viale Sant’Ignazio, l’Università degli studi di Cagliari ospiterà la reunion dei laureati in Economia e commercio dell’Anno accademico 1967/68: un´originale iniziativa, che mira alla creazione dell’associazione di “ex alumni” Laureati nel 1968: reunion a Cagliari



CAGLIARI - Si sono dati appuntamento per domani, mercoledì 5 settembre, alle 17, nell’Aula magna di Palazzo Baffi (ex Facoltà di Economia, edificio noto anche come ex Istituto Sordomuti), in Viale Sant’Ignazio 74, a Cagliari, per festeggiare il 50esimo anniversario della loro laurea: l’iniziativa, nata spontaneamente dal basso ed accolta subito con entusiasmo dal presidente della Facoltà (oggi di Scienze economiche, giuridiche e politiche) Stefano Usai e dal rettore dell’Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo, chiama a raccolta i laureati in Economia e commercio nell’Anno accademico 1967/68.



Il programma prevede una cerimonia di consegna a ciascuno dei laureati di quell’anno di una pergamena con il logo dell’Ateneo, che in questo modo celebra l’importante traguardo. A seguire, si terrà un rinfresco, durante il quale gli stessi laureati del 1967/68 familiarizzeranno tra loro e potranno raccontare le proprie esperienze di vita professionali: nel frattempo, in tanti hanno fatto carriera e hanno raggiunto importanti soddisfazioni.



«Lo spirito dell’iniziativa – spiegano gli organizzatori - è costituire un gruppo di ex alumni, che potrà rafforzare il senso di appartenenza all’Ateneo e consolidare i rapporti con l’istituzione, i suoi docenti e gli alunni in corso di laurea dell’Università di Cagliari, interagendo con essa con azioni di maggior incisività rispetto al passato. Le idee sono tante: dalla partecipazione, in veste di relatori, a convegni o seminari su tematiche di attualità, a donazioni a sostegno di iniziative promosse dalla Facoltà, con borse di studio per studenti meritevoli o stages presso le aziende in cui oggi lavorano offerti a studenti che si apprestano a concludere il corso di studi». L'appuntamento è naturalmente rivolto a quanti si sono laureati in Economia e commercio in quell'Anno accademico, anche se non sono stati contattati in precedenza.



