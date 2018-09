Condividi | Red 23:03 Questa mattina, l´assessore comunale alle Politiche sociali, Dem di area renziana, ha protocollato le sue dimissioni. Sorpreso il sindaco Nicola Sanna, oggi in trasferta a Viterbo per un impregno riguardante la Rete delle grandi macchine a spalla Sassari: si dimette l´assessore Spanedda



SASSARI - Questa mattina (lunedì), l'assessore comunale alle Politiche sociali Monica Spanedda, Dem di area renziana, ha protocollato le sue dimissioni. Sorpreso il sindaco di Sassari Nicola Sanna, oggi in trasferta a Viterbo per un impregno riguardante la Rete delle grandi macchine a spalla. SassariNews.it propone integralmente la lettera di dimissioni dell'ormai ex componente della Giunta Sanna.



«Egregio signor sindaco, Le comunico le mie dimissioni a far data da domani 4 settembre 2018. Non ritengo ci siano più le condizioni per proseguire l’esperienza amministrativa nella Giunta da lei presieduta. In questi quattro anni, ho profuso il massimo impegno nello svolgere l’incarico da lei affidatomi al servizio della nostra città. In diverse occasioni le ho manifestato il mio dissenso ed un punto di vista critico. Ciò che ho sempre lamentato è stata la mancanza di collegialità e vera condivisione delle decisioni con suoi atteggiamenti caratterizzati da eccessivo individualismo e scarsa considerazione per le altrui opinioni. La vicenda dell’ultimo rimpasto ne è lo specchio».



«Ciò nonostante, nel tempo e con senso di responsabilità, ho rinnovato le ragioni dello stare insieme per continuare a governare la città. L’ho fatto fino al momento in cui il mio apporto può cessare senza arrecare pregiudizio all’attività dell’Assessorato alle Politiche sociali che si prodiga quotidianamente per dare risposte in una situazione di estrema fragilità e complessità. L’ho fatto fino al momento in cui sono stati raggiunti diversi obiettivi importanti e necessari per il benessere dei nostri concittadini e concittadine. Da ultimo, l’approvazione del regolamento attuativo del Reis (reddito di inclusione sociale). Con la partecipazione alla Discesa dei Candelieri ho voluto testimoniare il profondo rispetto che nutro per la città e la nostra amata tradizione. Ora posso dichiarare concluso il mio percorso amministrativo».



