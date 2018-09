Condividi | Pietrino Fois 20:54 L'opinione di Pietrino Fois Allarme crisi, la Giunta Pigliaru si muova



Disattese tutte le previsioni della stagione estiva della Giunta Pigliaru, Frenano i consumi, famiglie e imprese sempre più in difficoltà, stiamo assistendo ad un decadimento economico e sociale senza precedenti. La stagione estiva è nella sua fase conclusiva e le imprese hanno registrato segnali negativi o incrementi dello zero virgola, una situazione che se non affrontata col giusto vigore rischia di certificare la chiusura di molte aziende. col Pil che nelle previsioni passa dall'1,3percento nel 2018 all'1,1percento nel 2020, con 5miliardi in meno di spesa, la Sardegna rimarrà stritolata più del resto d Italia.



Se la legge di bilancio e finanziaria regionale che la Giunta sta per presentare non terrà conto di una straordinaria emergenza provvedendo un immediato soccorso alle aziende, assisteremo ad un altro autunno in cui ci si leccherà le ferite . Le famiglie e imprese pagano i costi dell'isolamento, di non avere ancora una Legge urbanistica, i prezzi dei trasporti, leggi sbagliate sulla caccia, sui vincoli della pesca, leggi sistematicamente impugnare dal Governo, viabilità interna disastrosa, tutto fermo, lento.



Ma le imprese e le famiglie devono andare avanti, questa Giunta di Centrosinistra quando si accorgerà di tutto questo? Sempre che non scattino gli aumenti Iva. A quel punto si possono restituire le chiavi, entrerebbe in crisi l'Italia, figuriamoci cosa succederà nella nostra Isola. La Giunta Pigliaru si muova, inizi a guardare le cose con il giusto peso, i dati di previsione ipotizzati prima della stagione sono tutti saltati, negativi e preoccupanti.



* coordinatore regionale dei Riformatori sardi