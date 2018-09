Condividi | M.P. 15:15 La riunione è aperta a tutte le società sportive cittadine e si terrà domani, martedì 4 settembre, alle ore 16, nella sala Consiglio del Comune di Porto Torres. Porto Torres, Giornata dello sport: incontro in Comune



PORTO TORRES - In occasione della "Giornata dello sport 2018" in programma domenica 9 settembre l'amministrazione comunale ha programmato un incontro per condividere i contenuti e le proposte per la manifestazione.La riunione è aperta a tutte le società sportive cittadine e si terrà domani, martedì 4 settembre, alle ore 16, nella sala Consiglio del Comune di Porto Torres.



Saranno coinvolte numerose discipline sportive: danza, lotta greco-romana, pesistica, pugilato, karate, judo, canoa-kayak, vela, subacquea, nuoto, atletica leggera, calcio, pallacanestro, tennis e tutte le discipline svolte dalle associazioni del territorio.