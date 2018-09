Condividi | Red 13:12 Questa sera, nell’auditorium del Conservatorio di Cagliari, ultimo concerto dei grandi maestri della classica. Per il festival, salgono sul palco Pascal Devoyon, Rikako Murata, Jerome Comte ed il Quatour Von Kuijk Cala il sipario su Le notti musicali



CAGLIARI - Terzo ed ultimo appuntamento con i concerti dei grandi maestri mondiali della classica questa sera (lunedì), per il festival Le notti musicali, inserito nella 18esima Accademia internazionale di musica di Cagliari. La serata inizierà alle 21, sempre nell’Auditorium del Conservatorio “G.P.da Palestrina”, con i virtuosi del pianoforte Pascal Devoyon e Rikako Murata, che suoneranno a quattro mani le note della “Rapsodie espagnole” di Maurice Ravel e della “Rapsody in blue” di George Gershwin.



La serata proseguirà con il Quatour Van Kuijk che, con il fenomenale clarinettista Jerome Comte, proporrà il Quintetto op.115 in Si min. per clarinetto e quartetto d’archi di Johannes Brahms, sulle cui note calera il sipario sull’edizione 2018 delle Notti musicali. Per ulteriori informazioni e biglietti, si può contattare il Box office, in Viale Regina Margherita, telefonando al numero 070/657428 o inviando una e-mail all'indirizzo web info@boxofficesardegna.it. Il costo del biglietto è di 10euro.



Le notti musicali non si esauriscono con i concerti dei grandi maestri: sempre oggi, alle 18, al T Hotel, c’è l’ultimo appuntamento con “Venti di note”, la rassegna che permette di ascoltare i virtuosi dell’Accademia in un contesto informale. L’Accademia di musica di Cagliari è organizzata dall’associazione Sardegna in musica ed è realizzata con il contributo della Regione autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari. Conta sulla coproduzione con il Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina.



