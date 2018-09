Condividi | Red 12:09 «Il Centrosinistra si conferma nemico dei cacciatori, il suo lassismo e la mancata effettuazione dei censimenti delle specie bloccano nuovamente la caccia in Sardegna». I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Gianni Lampis e Paolo Truzzu commentano così la sentenza del Tar, che sospende le battute a lepri e pernici nell’Isola «Regione nemica dei cacciatori»



CAGLIARI - «Il Centrosinistra si conferma nemico dei cacciatori, il suo lassismo e la mancata effettuazione dei censimenti delle specie bloccano nuovamente la caccia in Sardegna». I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Gianni Lampis e Paolo Truzzu commentano così la sentenza del Tar, che sospende le battute a lepri e pernici nell’Isola Commenti CAGLIARI - «Il Centrosinistra si conferma nemico dei cacciatori, il suo lassismo e la mancata effettuazione dei censimenti delle specie bloccano nuovamente la caccia in Sardegna». I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Gianni Lampis e Paolo Truzzu commentano così la sentenza del Tar, che sospende le battute a lepri e pernici nell’Isola [LEGGI] . «La Giunta Pigliaru e la Maggioranza che la sostiene sono ideologicamente contro la caccia e il fatto che, dopo il blocco dell’anno scorso, anche quest’anno saltino le prime giornate venatorie lo dimostra - accusano gli esponenti di Opposizione - La loro azione è poi particolarmente subdola, perché, invece di schierarsi apertamente contro le doppiette sarde, non effettuano i censimenti delle specie cacciabili per dare la possibilità alle associazioni ambientaliste di presentare ricorso e al Tar la responsabilità di decidere di bloccare la caccia nell’Isola», concludono Truzzu e Lampis.