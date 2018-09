Condividi | Red 11:06 «Sinistra italiana intende lavorare per la costituzione di un cartello della Sinistra sarda, che definisca i principali argomenti da sottoporre al confronto programmatico con il Pd e gli altri soggetti politici in vista dell’eventuale formazione di una coalizione in grado di competere con il Centrodestra e il Movimento 5 stelle, sulla base di una dichiarata discontinuità con le scelte compiute dall’attuale governo regionale», è stato dichiarato durante l´Assemblea regionale tenutasi sabato a Ghilarza La Sinistra sarda fa cartello



GHILARZA - L’Assemblea regionale di Sinistra italiana, riunita sabato a Ghilarza, ha confermato l’impegno assunto con gli elettori di lavorare attivamente alla costruzione del soggetto politico unitario di Liberi e uguali con la costituzione dei Comitati di coordinamento provinciali e regionale aperti, oltre che alle forze politiche che hanno dato vita all’alleanza, ad altri movimenti e realtà associative e sindacali che volessero concorrervi, con il compito di predisporre e discutere, in sintonia con il Comitato promotore nazionale, i documenti politici e la struttura organizzativa del partito al livello regionale. Inoltre, ha dato mandato ad un gruppo di cinque dirigenti di prendere gli opportuni contatti con le altre forze politiche regionali per verificare eventuali convergenze programmatiche per individuare una piattaforma da presentare agli elettori sardi nella prossima consultazione elettorale.



