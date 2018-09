Condividi | Red 17:24 Una rete al 90´ di Tenkorang decide la qualificazione in favore degli ogliastrini. Doccia fresca per il Latte Dolce davanti al proprio pubblico Coppa Italia: Lanusei sbanca Sassari



SASSARI – Nel primo turno della Coppa Italia di serie D, il Lanusei sbanca Sassari. Una rete al 90' di Tenkorang decide la qualificazione in favore degli ogliastrini. Doccia fresca per il Sassari Latte Dolce davanti al proprio pubblico.



PRIMO TEMPO. Al 6', Pireddu trova la giocata che innesca l'occasione: Gadau al tiro, alto sopra la traversa. Scanu tenta il colpo a giro, buona l'idea, ma conclusione fuori bersaglio. Cabeccia argina il tentativo di fuga di Bernardotto, Sartor regala numeri da scuola sulla linea di fondo, ma poi incorna debole per la facile parata di Rausa al 14'. Cinque minuti dopo, Antonelli va giù sino alla linea di fondo, crossa e trova la mano di un difensore avversario a stoppare la traiettoria del pallone: dalla tribuna il rigore sembra netto, l'arbitro lascia correre. Demontis prova ad impegnare Garau, che blocca facile a terra. Giallo a Floris. Al 39', il Latte Dolce costruisce bene la sua azione sulla destra, Scognamillo a terra per un contatto, palla a Bianchi che stoppa, controlla e tira, ma lo spiovente supera di poco la traversa. Fallo di Demontis su Pireddu ed ammonizione per il numero 8 del Lanusei. Dopo un minuto di recupero, si va al riposo a reti bianche.



SECONDO TEMPO. Le due compagini ripresentano gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Nella ripresa, il taccuino si riempie di cambi. Al 51', Sicara da fiato a Napolitano. Al 62', Masala pesca bene in area Sartor: tempo e conclusione ci sono, la mira no. Cambio ospite Nannini-Demontis. Un minuto dopo, triplo cambio per Udassi, con Marcangeli, Carboni e Palmas per Scognamillo, Scanu e Masala. Al 66', Bonu subentra a Leshi e, al 74', Bernardotto cede il posto a Quatrana. Giallo per Gadau, poi sostituito da Piga al minuto 83. A cinque minuti dalla fine, Tenkorang entra al posto di Lihaxhhiu. Due minuti dopo, corner di Tuccio, Sartor in acrobazia e palla a lato. Sugli sviluppi, palla buona sui piedi di Palmas, l'occasione è ghiotta, ma il pallone finisce ancora a lato. Al 90', l'azione che decide il match: Joshua Tenkorang ci crede, il rimpallo lo favorisce ed il Lanusei passa in vantaggio- L'arbitro concede 5' di recupero, ma il risultato non cambia: Lanusei qualificato.



SASSARI LATTE DOLCE- LANUSEI 0-1:

SASSARI LATTE DOLCE: Garau, Pireddu, Tuccio, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Gadau (38'st Piga), Masala (19'st Palmas), Sartor, Scanu (19'st Carboni), Scognamillo (19'st Macangeli). Allenatore Stefano Udassi.

LANUSEI: Rausa, Carta, Leshi (21'st Bonu), Lihaxhhiu (40'st Tenkorang), Congiu, Esposito, Napolitano (6'st Sicara), Demontis (18'st Nannini), Bernardotto (29'st Quatrana), Ladu, Floris. Allenatore Aldo Gardini.

ARBITRO: Federico Cosseddu di Nuoro.

RETE: 45'st Tenkorang.



