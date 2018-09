Condividi | Red 15:00 La finale della prima edizione del torneo in corso di svolgimento al Geovillage di Olbia vedrà in campo il Banco di Sardegna Sassari e la Scandone. I biancoblu, dopo un avvio incerto, sono riusciti ad arginare l´energia del Ludwigsburg Torneo Air Italy: finale Dinamo-Avellino



SASSARI - La finale della prima edizione del Torneo Air Italy, in corso di svolgimento al PalAltoGusto del Geovillage di Olbia, vedrà in campo il Banco di Sardegna Dinamo Sassari e la Scandone Avellino. I biancoblu, dopo un avvio incerto, sono riusciti ad arginare l'energia del Ludwigsburg, sconfitti 78-68, mentre gli li irpini hanno avuto sulla Virtus Bologna per 94-92.



Coach Esposito manda in campo Smith, Bamforth, Devecchi, Thomas e Cooley, il Ludwigsburg schiera McCray, Klassen, Klein, Jones e Martin. I tedeschi partono forte con McCray e Martin, i biancoblu faticano un po’ in avvio, ma si sbloccano con Bamforth prima dall’arco e poi in contropiede. I tedeschi difendono forte e corrono veloci in contropiede, Smith e compagni faticano ancora a capitalizzare, ma si tengono a contatto con Gentile e Pettewa,y che sbloccano il punteggio. I primi 10’ di gioco si chiudono 19-20. Il secondo quarto si apre con un parziale 0-8 dei gialloneri, il Banco trova reazione con Thomas e Smith ad arginare l’energia dei tedeschi trascinati da un Martin incontenibile (19punti), Wilder sigilla con due triple la chiusura del primo tempo e si va negli spogliatoi sul 34-43.



Al rientro dall'intervallo lungo, Bamforth apre dai 6.75 e Thomas fa valere il suo atletismo sotto le plance ed in contropiede. I biancoblu, con Cooley e Polonara, si tengono a contatto, capitalizzano dalla lunetta l’aggressività avversaria e sono bravi a sfruttarne a rimbalzo gli errori. Spissu firma il sorpasso con una bomba al 28’ e Petteway lo segue a ruota, accendendo il pubblico del PalAltogusto. Thomas e compagni lavorano bene in difesa ed alla fine del terzo quarto gli uomini di Vincenzo Esposito sono in vantaggio di 8 lunghezze (60-52), con un parziale di 26-9. Negli ultimi 10’ di gioco, il Banco incrementa, i gialloneri faticano a tenere il ritmo biancoblu e sono ancora Martin e Wilder a prendere sulle spalle i loro per tentare di avvicinarsi. I sassaresi gestiscono bene il vantaggio e quando manca poco più di un minuto alla fine, Esposito fa entrare in campo Marco Antonio Re, ala classe 2000 delle giovanili Dinamo aggregato al ritiro ed al suo debutto in una competizione con la prima squadra. La Dinamo si aggiudica il posto in finale battendo il Ludwigsburg per 78-68.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-MHP LUDWIGSBURG 78-68:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 5, Re, Smith 14, Bamforth11, Petteway 12, Devecchi, Magro 6, Gentile 3, Thomas 7, Polonara 4, Diop 5, Cooley 11. Coach Vincenzo Esposito.

MHP LUDWIGSBURG: Crawford 4, Ledbetter 2, McCray 8, Klassen 3, Klein, Radosavljevic, Jones 2, Hill 3, Von Vintel 3, Martin 24, Wilder 19. Coach Thomas Patrick.

PARZIALI: 19-20, 34-43, 60-52.



SCANDONE AVELLINO-VIRTUS BOLOGNA 94-92:

SCANDONE AVELLINO: Green 7, De Meo, Nichols 28, Costello 16, Sabatino, Campogrande, D’Ercole 9, Sykes 8, Cole, Spizzichini 2. Coach Nenad Vucinic.

VIRTUS BOLOGNA: Punter 29, Martin 5, Pajola 2, Baldi Rossi 2, Cappelletti 8, Kravic 8, Venturoli, Berti, M’Baye 15, Cournooh 12, Qvale 11. Coach Stefano Sacripanti.

PARZIALI: 23-29, 47-48, 69-63.



