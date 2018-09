Condividi | S.O. 20:10 La Presidente del Senato di Forza Italia stregata dalla Riviera del corallo decide di allungare il pernottamento di un´altra settimana. Questa mattina la partenza col volo diretto a Venezia Casellati, vacanze finite ad Alghero

La Presidente Casellati sarebbe stata stregata dalle bellezze della Riviera del corallo, tanto da aver deciso di prolungare i pernottamenti di una settimana. Vacanze terminate e prima uscita pubblica prevista a Ravenna il 4 settembre alla festa de l'Unità di Ravenna. Parlerà dopo l’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. La Casellati sarà intervistata dal direttore de La Stampa Maurizio Molinari. A seguire invece ci sarà Raffaele Cantone che racconterà la lotta quotidiana contro la corruzione. Commenti ALGHERO - Nessun incontro politico con i vertici regionali di Forza Italia, ad esclusione del briefing col leader Silvio Berlusconi di qualche giorno fa, giunto in elicottero ad Alghero per prendere la Presidente del Senato [ LEGGI ]. Per la Maria Elisabetta Alberti Casellati sono state due settimane di svago, lontana dalle stanze del Parlamento romano.Shopping in centro e relax [ GUARDA ]. Sono queste le uniche indiscrezioni trapelate delle vacanze ad Alghero della seconda carica dello Stato, ripartita questa mattina dall'aeroporto di Alghero sul volo diretto a Venezia (la stessa tratta con cui era arrivata due domeniche fa).La Presidente Casellati sarebbe stata stregata dalle bellezze della Riviera del corallo, tanto da aver deciso di prolungare i pernottamenti di una settimana. Vacanze terminate e prima uscita pubblica prevista a Ravenna il 4 settembre alla festa de l'Unità di Ravenna. Parlerà dopo l’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. La Casellati sarà intervistata dal direttore de La Stampa Maurizio Molinari. A seguire invece ci sarà Raffaele Cantone che racconterà la lotta quotidiana contro la corruzione.