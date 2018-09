Condividi | Red 18:26 Questa mattina, per cause non ancora chiarite, due autovetture si sono scontrate vicino a Cagliari, al chilometro 6,200, ed un 26enne cagliaritano ed una 27enne quartese, sono rimasti gravemente feriti Frontale sulla 195: due feriti



CAGLIARI – Questa mattina (sabato), un grave incidente si è registrato lungo la Strada statale 195, all'altezza del chilometro6,200, vicino a Cagliari. Una Volkswagen Touran, guidata da un 26enne cagliaritano, ed una Ford Fiesta, condotta da una 27enne di Quartu Sant'Elena, sono andate a sbattere frontalmente, per cause ancora non chiarite.



L'impatto è stato talmente violento, che la Touran si è ribaltata fuori strada. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha trasportato entrambi i giovani in codice rosso all'ospedale.



Sul posto sono subito intervenuti anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso. Il traffico veicolare ha subito ovvi rallentamenti. Commenti CAGLIARI – Questa mattina (sabato), un grave incidente si è registrato lungo la Strada statale 195, all'altezza del chilometro6,200, vicino a Cagliari. Una Volkswagen Touran, guidata da un 26enne cagliaritano, ed una Ford Fiesta, condotta da una 27enne di Quartu Sant'Elena, sono andate a sbattere frontalmente, per cause ancora non chiarite.L'impatto è stato talmente violento, che la Touran si è ribaltata fuori strada. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha trasportato entrambi i giovani in codice rosso all'ospedale.Sul posto sono subito intervenuti anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso. Il traffico veicolare ha subito ovvi rallentamenti.