Serie D: sarde nel girone G

Con sarde ed irpini, in campo anche Albalonga, Anagni, Anzio, Aprilia, Atletico, Cassino, Flaminia, Ladispoli, Latina, Lupa Roma, Monterosi, Ostiamare, Trastevere e Vis Artena. Intanto, si separano le strade di Castiadas e mister Marco Savini, che hanno rescisso il contratto nella settimana che ha seguito l'eliminazione ai rigori dalla Coppa Italia per mano del Lanusei.