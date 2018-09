Condividi | Red 20:23 Domenica sera, le “Musiche popolari per launeddas e coro a quattro voci” invaderanno le sale del Museo nazionale Archeologico ed etnografico “G.A.Sanna” di Sassari Sacro e profano al Museo Sanna



SASSARI - La musica come linguaggio capace di creare connessioni tra passato e presente. Domani, domenica 2 settembre, alle 18, nel Museo nazionale Archeologico ed etnografico “G.A.Sanna” di Sassari, il Polo museale della Sardegna presenterà un concerto del suonatore di launeddas Fabio Melis e dei cantori “a cuncordu” di Cargeghe dal titolo “Sacro e profano. Musiche popolari per launeddas e coro a quattro voci”. Gli interpreti eseguiranno alcuni brani tratti dal repertorio sardo del passato, come le musiche processionali ed i brani cosiddetti “a ballo”, che venivano eseguiti per le occasioni festive.



Il Museo Sanna, in pieno spirito di condivisione con gli obiettivi legati all’Anno europeo del Patrimonio culturale 2018, intende dare corpo e sostegno alle diverse forme ed espressioni dell’identità isolana, incoraggiando il dialogo interculturale e la conoscenza delle testimonianze dal passato. Per il concerto, l’ingresso al Museo sarà gratuito.



Nella foto: la sala degli abiti tradizionali del Museo Sanna Commenti SASSARI - La musica come linguaggio capace di creare connessioni tra passato e presente. Domani, domenica 2 settembre, alle 18, nel Museo nazionale Archeologico ed etnografico “G.A.Sanna” di Sassari, il Polo museale della Sardegna presenterà un concerto del suonatore di launeddas Fabio Melis e dei cantori “a cuncordu” di Cargeghe dal titolo “Sacro e profano. Musiche popolari per launeddas e coro a quattro voci”. Gli interpreti eseguiranno alcuni brani tratti dal repertorio sardo del passato, come le musiche processionali ed i brani cosiddetti “a ballo”, che venivano eseguiti per le occasioni festive.Il Museo Sanna, in pieno spirito di condivisione con gli obiettivi legati all’Anno europeo del Patrimonio culturale 2018, intende dare corpo e sostegno alle diverse forme ed espressioni dell’identità isolana, incoraggiando il dialogo interculturale e la conoscenza delle testimonianze dal passato. Per il concerto, l’ingresso al Museo sarà gratuito.Nella foto: la sala degli abiti tradizionali del Museo Sanna