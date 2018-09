Condividi | Red 9:14 Nell´isola gallurese nasce un nuovo percorso di monitoraggio dedicato alle donne in stato di gravidanza con l’attivazione del servizio di ecografia morfologica, pianificato dall´Ats Sardegna-Assl Olbia Attivata a La Maddalena l´ecografia morfologica



LA MADDALENA - L'Ats Sardegna-Assl Olbia ha pianificato un percorso di potenziamento dell’offerta assistenziale dedicata alle donne in stato di gravidanza ed alle neomamme con l’attivazione di nuovi servizi di ostetricia, ginecologia e pediatria all’interno del plesso ospedaliero Paolo Merlo, a La Maddalena. La prima attività ad inaugurare il nuovo corso assistenziale è stata l’ecografia morfologica. Si tratta dell’esame ecografico più importante del periodo gravidico che consente al medico di monitorare lo stato di salute del feto, di effettuare un’analisi di primo livello sugli organi del nascituro e di individuare precocemente eventuali anomalie sulla base delle linee guida tracciate dalla Società italiana di ecografia ostetrico ginecologica.



La programmazione e l’avvio della nuova attività è stata resa possibile da un duplice fattore: da una parte l’acquisto e l’installazione da parte dell’Azienda per la tutela della salute di un nuovo ecografo altamente performante, dall’altra la collaborazione tra l’equipe specializzata dell’Unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia ed il personale dell’Unità operativa del Paolo Merlo per ampliare il ventaglio dei servizi offerti nel plesso ospedaliero, di implementate le attività ambulatoriali già presenti e di creare una forte connessione tra le due strutture sanitarie. Il percorso sinergico avviato tra le due equipe consentirà al personale medico in servizio a La Maddalena di ricevere una formazione specifica, mirata all’utilizzo dell’ecografo ed all’erogazione di nuovi servizi.



«L'attivazione dell'esame di ecografia morfologica al Paolo Merlo e il nuovo percorso di collaborazione tra i medici delle due strutture sanitarie, confermano l'attenzione che la Direzione aziendale riserva al territorio de La Maddalena – afferma la direttrice dell'Assl Olbia, Antonella Virdis. Questo servizio rappresenta il primo tassello di un progetto di più ampio respiro che prevede l'incremento delle attività assistenziali rivolte alle donne in stato di gravidanza, alle neomamme e ai nascituri». La prima seduta ecografica si è svolta il 17 agosto, mentre la seconda è in programma per martedì 25 settembre ed il servizio, per sua stessa natura, si rinnoverà sulla base delle esigenze delle donne in stato di gravidanza che risiedono sull'isola, piuttosto che sulla base di un calendario fisso. L'esame sarà anche un momento conoscitivo e di confronto tra le pazienti, lo staff medico del Merlo e quello del Giovanni Paolo II. Al termine dell'esame ecografico, previsto tra la 20esima e la 23esima settimana, alle donne saranno illustrati i percorsi assistenziali a loro dedicati.