Serie A: Cagliari impegnata a Bergamo

CAGLIARI - Cagliari impegnata a Bergamo. Domani, domenica 2 settembre, alle 20.30, nel match valido per la terza giornata del campionato di serie A, i rossoblu scenderanno sul manto erboso dello stadio Atleti azzurri d'Italia per affrontare l'Atalanta. Dirigerà l'incontro il signor Fabio Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Villa. Il Quarto uomo sarà Serra, mentre al Var ci sono La Penna e Tegoni.



Rolando Maran deve ancora fare a meno dello squalificato Joao Pedro (che rientrerà dopo la sosta) e degli infortunati Ceppitelli e Rafael. Previsto Cragno tra i pali, Srna e Padoin (favorito su Lykogiannis) esperti esterni di difesa, con Romagna e Klavan coppia centrale; Cigarini regista tra Castro (preferito a Faragò) e Barella, con il recuperato Ionita incursore alle spalle di Sau (o Diego Farias) e Pavoletti. In panchina anche Aresti, Pajac, Pisacane, Andreolli, Dessena, Bradaric e Cerri.



Mister Gasperini, privo degli infortunati Ilicic, Palomino e Varnier, dovrebbe disegnare un 3-4-1-2, con Gollini (favorito su Berisha) in porta; Mancini, Djimsiti e Masiello in difesa; Hateboer, De Roon (o Freuler), Valzaia ed Adnan (preferito a Gosens) a centrocampo; Pessina alle spalle di Barrow e Rigoni. In panchina anche Rossi, Toloi, Bettella, Castagne, Reca, Pasalic, Gomez, Tumminello e Zapata.



