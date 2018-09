Condividi | Red 11:11 «Provvedimento utile a mettere fine alla carenza degli organici nelle strutture sanitarie», commenta il vicepresidente del Consiglio regionale, parlando della proroga delle graduatorie per l´assunzione di nuovo personale nel comparto Sanità Graduatorie Sanità: interrogazione di Peru



CAGLIARI - «La Regione deve varare la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza, nel panorama della sanità». E’ l’appello del vicepresidente del Consiglio regionale Antonello Peru: «Il prolungamento della validità degli idonei alle selezioni per un posto nel comparto sanitario, unitamente alle stabilizzazioni del personale (ancora non attuate) – aggiunge il forzista – potrebbe garantire nuova linfa al sistema che, vista la situazione lavorativa sempre più allo stremo con un organico insufficiente non è più in grado di assicurare efficienza e rispondere in tempi dovuti alle richieste dei cittadini».



L’esponente degli azzurri ha presentato un’interrogazione sull'argomento E’ utile ricordare, del resto, che prorogare le graduatorie è a costo zero.



«Sarebbe quindi necessario esaurire gli elenchi già esistenti per poi bandire nuovi concorsi, per non venire meno alle aspettative – aggiunge Peru nel documento presentato all’attenzione della Giunta regionale – degli idonei classificati nelle graduatorie in scadenza, che possono essere subito chiamati e assunti».



