Condividi | Red 12:08 Questa sera, si chiude con il concerto “Ida y vuelta” a Calasetta. Sul palco i grandi maestri del bandoneon Victor Hugo Villena, Fabio Furìa e Hivonne Hann insieme all’Ensemble Scisma del Conservatorio di Cagliari Cala il sipario su ArTango & jazz festival



CALASETTA - Con una serata imperniata sulle magiche atmosfere del tango oggi (sabato), a Calasetta, cala il sipario su ArTango & jazz festival, la manifestazione organizzata dall’associazione Anton Stadler, che per l’intera settimana ha visto bandoneonisti da tutto il mondo riuniti per una masterclass con il grande maestro argentinoVictor Hugo Villena, ma anche concerti e milonghe sotto le stelle. L’appuntamento è alle 22, nel suggestivo scenario della Torre spagnola, con “Ida y vuelta”, concerto che vedrà protagonisti oltre allo stesso Villena, anche i bandoneonisti Fabio Furia e Yovonne Hann, accompagnati dall’Ensemble Scisma del Conservatorio di Cagliari (formato da Silvia Congia, Anna Floris, Mauro Farci, Tommaso Delogu e Riccardo Fadda alla viola; Beatrice Deplano al violoncello, Andrea Piras al contrabbasso, Maura Porru, Marcello Calabrò e Karolina Bogusz al pianoforte).



La serata proporrà un repertorio di tango tradizionale, con brani che spazieranno da autori come Horacio Salgàn ad Anìbal Troilo, da Astor Piazzolla a Juan de Dios Filiberto. L’ingresso al concerto è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 342/5805156, oppure inviare una e-mail all'indirizzo web infoantonstadler@gmail.com.



Organizzata sotto la direzione artistica di Furia, ArTango & jazz festival è realizzato in collaborazione con il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”, con l'Accademia italiana del bandoneon e con la Fondazione Macc. Preziosi il contributo dell'Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio e del Comune di Calasetta.



Nella foto: Victor Villena, Fabio Furia e Yvonne Hahnn Commenti CALASETTA - Con una serata imperniata sulle magiche atmosfere del tango oggi (sabato), a Calasetta, cala il sipario su ArTango & jazz festival, la manifestazione organizzata dall’associazione Anton Stadler, che per l’intera settimana ha visto bandoneonisti da tutto il mondo riuniti per una masterclass con il grande maestro argentinoVictor Hugo Villena, ma anche concerti e milonghe sotto le stelle. L’appuntamento è alle 22, nel suggestivo scenario della Torre spagnola, con “Ida y vuelta”, concerto che vedrà protagonisti oltre allo stesso Villena, anche i bandoneonisti Fabio Furia e Yovonne Hann, accompagnati dall’Ensemble Scisma del Conservatorio di Cagliari (formato da Silvia Congia, Anna Floris, Mauro Farci, Tommaso Delogu e Riccardo Fadda alla viola; Beatrice Deplano al violoncello, Andrea Piras al contrabbasso, Maura Porru, Marcello Calabrò e Karolina Bogusz al pianoforte).La serata proporrà un repertorio di tango tradizionale, con brani che spazieranno da autori come Horacio Salgàn ad Anìbal Troilo, da Astor Piazzolla a Juan de Dios Filiberto. L’ingresso al concerto è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 342/5805156, oppure inviare una e-mail all'indirizzo web infoantonstadler@gmail.com.Organizzata sotto la direzione artistica di Furia, ArTango & jazz festival è realizzato in collaborazione con il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”, con l'Accademia italiana del bandoneon e con la Fondazione Macc. Preziosi il contributo dell'Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio e del Comune di Calasetta.Nella foto: Victor Villena, Fabio Furia e Yvonne Hahnn