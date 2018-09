Condividi | Red 9:02 Sono state aperte le iscrizioni per la stagione escursionistica 2018/19 alla longeva associazione algherese, che promuove e sviluppa attività sportive dilettantistiche nelle discipline legate alla valorizzazione degli sport in natura Nuova stagione escursionistica per Areste



ALGHERO - L'Asd Areste ha annunciato a tutti gli appassionati di escursionismo che ha aperto le iscrizioni all’associazione algherese per la stagione escursionistica 2018/19. Areste, attiva dal 2007, è una delle più longeve associazioni escursionistiche della città di Alghero.



Fin dalla sua fondazione, si è caratterizzata per il carattere volontario delle attività organizzate e per la partecipazione attiva e concreta dei soci alle attività escursionistiche dell’associazione, che sono preparate esclusivamente dai soci, senza il ricorso a guide esterne. L'associazione promuove e sviluppa attività sportive dilettantistiche nelle discipline legate alla valorizzazione degli sport in natura.



Inoltre, organizza manifestazioni sportive e di solidarietà, supporta il corretto avviamento alla pratica escursionistica, promuove attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 349/3726552 (Domenico Meloni), oppure inviare una e-mail all'indirizzo web asd.areste@gmail.com. Commenti ALGHERO - L'Asd Areste ha annunciato a tutti gli appassionati di escursionismo che ha aperto le iscrizioni all’associazione algherese per la stagione escursionistica 2018/19. Areste, attiva dal 2007, è una delle più longeve associazioni escursionistiche della città di Alghero.Fin dalla sua fondazione, si è caratterizzata per il carattere volontario delle attività organizzate e per la partecipazione attiva e concreta dei soci alle attività escursionistiche dell’associazione, che sono preparate esclusivamente dai soci, senza il ricorso a guide esterne. L'associazione promuove e sviluppa attività sportive dilettantistiche nelle discipline legate alla valorizzazione degli sport in natura.Inoltre, organizza manifestazioni sportive e di solidarietà, supporta il corretto avviamento alla pratica escursionistica, promuove attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 349/3726552 (Domenico Meloni), oppure inviare una e-mail all'indirizzo web asd.areste@gmail.com.