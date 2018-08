Condividi | M.P. 19:48 Ad esprimersi con queste parole è Achille Onorato, Ceo del gruppo Onorato Armatori Onorato: «disponibile ad incontrare il sindaco Wheeler»



Ad esprimersi con queste parole è Achille Onorato, Ceo del gruppo Onorato Armatori. «Mi spiace molto essere stato equivocato – aggiunge Onorato – e a conferma di ciò dichiaro da subito la totale disponibilità a incontrare il sindaco Sean Wheeler, a illustrargli il nostro lavoro per lo sviluppo e la sempre maggiore valorizzazione del territorio, ed a cercare insieme soluzioni volte alla realizzazione degli obiettivi comuni e nel garantire un servizio verso questo importantissimo scalo sempre migliore ed accogliente, non solo a mare ma anche a terra».