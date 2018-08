Condividi | Red 14:33 Arriva ad Alghero il reading “Vacanze italiane”. L´incontro con lo scrittore e cantautore lombardo è in programma lunedì sera, con ingresso gratuito, nella Sala Multimediale in Via Santa Barbara 23 Alessandro Ducoli a Casa Manno



ALGHERO - Arriva ad Alghero il reading "Vacanze italiane", di Alessandro Ducoli. L'incontro con lo scrittore e cantautore lombardo è in programma lunedì 3 settembre, alle 18, con ingresso gratuito, nella Sala Multimediale di Casa Manno, in Via Santa Barbara 23. L'incontro è organizzato con il patrocinio del Comitato di Alghero della Società Dante Alighieri e con la collaborazione de L'altra vineria e del Centro servizi culturali Unla di Macomer.