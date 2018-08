Condividi | Red 20:23 In aumento le iscrizioni ai test di accesso ai corsi di laurea dell’Università degli studi di Cagliari: quasi 10mila le persone iscritte. sulle lauree triennali di Biotecnologie, in aumento anche Scienze e tecniche psicologiche, dati in crescita o stabili in tutto l’Ateneo, successo per i nuovi corsi di Laurea magistrale Test ai corsi UniCa: boom di iscrizioni



CAGLIARI - Continua il trend positivo nei numeri delle iscrizioni ai test di accesso all’Università degli studi di Cagliari: a pochi giorni dalla scadenza, che era fissata per lunedì, quest’anno (dai primi numeri, ma il dato è destinato ad aumentare) il saldo (16.194) registra +297 iscrizioni rispetto all’anno scorso e +323 rispetto a due anni fa. Numeri destinati ad aumentare, perché proseguono le iscrizioni ai corsi di Laurea magistrale, ai quali è possibile registrarsi fino a pochi giorni prima della prova di accesso. Si tratta del numero di iscrizioni ai test di accesso (da non confondere con il numero delle persone iscritte): ricomprende dunque i corsi di laurea a numero programmato, ma anche tutti gli altri corsi. Da anni, l’iscrizione all’Università comporta per tutti la partecipazione ad una prova di accertamento della preparazione iniziale, dopo di che gli studenti che mostrano lacune formative vengono invitati a frequentare appositi corsi di recupero, che ne allineano le conoscenze a quelle degli altri. Da quest’anno, tra l’altro, sono state attivate in ogni facoltà speciali postazioni di orientamento, con tutor dedicati a disposizione degli studenti.



Stesso saldo positivo si registra nel numero delle persone che si sono iscritte ai test (era possibile iscriversi a più test di accesso, per poi scegliere successivamente all’esito della prova): fino al 27 agosto erano 9852, contro le 9817 dello scorso anno e le 9666 di due anni fa. Tra le curiosità, le tabelle elaborate dalla Direzione per le Reti e i servizi informatici dell’Ateneo mostrano che 6507 persone si sono iscritte ad un solo test, 1740 a due, 821 a tre, e così via. Una persona si è iscritta a dieci test, in tre hanno compilato undici domande. «Siamo soddisfatti che continui il trend positivo delle iscrizioni – è il commento del rettore Maria Del Zompo – I numeri mostrano ancora una volta il piacere degli studenti ad entrare nel nostro Ateneo, certamente legato ai cambiamenti che stiamo attuando negli ultimi tre anni: il miglioramento costante della tecnologia a disposizione nelle aule e dei sistemi di insegnamento, i nuovi corsi di laurea e i nuovi indirizzi che rendono sempre più attuali anche i corsi tradizionali. E’ un segnale di fiducia degli studenti e delle famiglie per il lavoro che l’Università di Cagliari sta portando avanti: siamo orgogliosi e riconoscenti».



Tra i corsi più gettonati, spicca il +371 rispetto allo scorso anno dei corsi di laurea triennali in Biotecnologie, seguiti dal corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, che registra un +136, ma anche i corsi di laurea triennale dell’area di Economia registrano un positivo saldo con 120 iscrizioni in più rispetto allo scorso anno. Ottimo il dato relativo ai corsi di Laurea magistrale attivati a partire da quest’anno: detto che è ancora possibile iscriversi, “Scienze della produzione multimediale” ha 76 iscritti, “Computer engineering, cybersecurity and artificial intelligence” è stata scelta da 40 studenti (successo particolarmente significativo, anche considerato che si tratta di un corso di laurea che si svolgerà interamente in lingua inglese) e “Scienze e tecniche diagnostiche” registra 50 iscritti. Il calo più significativo (probabilmente fisiologico) si nota nei corsi triennali delle cosiddette “Lauree triennali delle professioni sanitarie” con -369: nonostante questo, nei prossimi giorni saranno in 1893 a contendersi i 291 posti disponibili. Nel complesso, comunque, la situazione della maggior parte dei corsi appare stabile, con scostamenti numerici poco significativi, nell’ordine di poche unità: il dato finale lo dimostra.



