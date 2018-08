Condividi | Red 14:16 Altre undici piccoli di tartaruga sono emersi, tra le 22 e le 23.30 circa, dal nido posizionato in una porzione di spiaggia dello stabilimento “Alta marea”, sul lungomare di Quartu Sant´Elena Caretta caretta: al Poetto altri undici nuovi nati



QUARTU SANT'ELENA - Nuovo lieto evento al Poetto di Quartu Sant'Elena. Altre undici piccoli di tartaruga Caretta caretta sono emersi, tra le 22 e le 23.30 circa, dal nido posizionato in una porzione di spiaggia dello stabilimento “Alta marea”. La Rete regionale per la conservazione della fauna marina, coordinata dall'Assessorato regionale dell'Ambiente, ha seguito la nascita con lo staff tecnico dell'Area marina protetta Capo Carbonara ed il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Presenti alla nascita ed alla marcia dei neonati fino all'acqua anche gli esercenti dello stabilimento ed alcuni turisti. Resta fondamentale il rispetto delle disposizioni per la salvaguardia della fauna marina protetta: chi avvista una tartaruga marina deve evitare di disturbare l'animale mantenendo il silenzio ed una distanza di almeno 4metri dall'esemplare, avendo cura di non posizionarsi mai di fronte per non scoraggiarlo nella scelta del sito.



Occorre assolutamente evitare il contatto fisico e contenere il numero degli osservatori al minimo e comunque non superare il numero massimo di dieci osservatori alla distanza di 4metri. Da evitare l'uso di flash e di sorgenti luminose che alterino le condizioni di luminosità esistenti. L'eventuale uso di torce è consentito solo al termine della fase di deposizione, preferibilmente schermandole con filtro rosso (o drappo di tessuto) ed esclusivamente per facilitare la corretta individuazione del nido per la successiva delimitazione a cura del personale del Corpo forestale regionale. La Rete regionale per la conservazione della fauna marina continua a monitorare i siti in attesa di eventuali nuove schiuse.