Tutti in festa a Tanca Farrà

ALGHERO – Domani, sabato 1 settembre, dalle 19, Tanca Farrà sarà protagonista di una festa campestre che prevede, dopo la messa, la possibilità di cenare tutti insieme con la pecora bollita accompagnata dall'esibizione dei cori Lu Frontuni ed il Gruppo Muralla. Per l'occasione, il Comitato di borgata di Sa Segada-Tanca Farrà ha allestito un'area dove sono esposte attrezzature agricole antiche.



«Si tratta di un'opportunità per far conoscere una borgata algherese dal passato importante, che ha dato il nome a degli ottimi vini», ha dichiarato il consigliere comunale di zona Mimmo Pirisi. Per raggiungere Tanca Farrà da Alghero: sulla strada che da Maria Pia va a Sassari, prima del rifornitore del gas svoltare a sinistra e proseguire per circa 800metri.