Proseguono ad Alghero le Festes 31 de agost

Les Festes si concluderanno oggi, con la visita alla biblioteca catalana dell´Obra cultural. Gli ospiti si sposteranno nella galleria d´arte Bonaire, in Via Principe Umberto, per l´inaugurazione della mostra di pittura "A Carles Hac Mor", a cura di Ester Xargay. Gran finale in Piazza Pino Piras, con il recital poetico di brani catalani ed algheresi



ALGHERO - La giornata d'apertura della 36esima edizione delle Festes 31 de agost é inziata con un incontro a Palazzo Civico, dove il presidente dell'Obra cultural Pino Tilloca ed il deputato della Diputació de Barcelona Jesús Calderer hanno accompagnato una folta delegazione catalana guidata dalla consellera de Cultura Laura Borràs e dai parlamentari Josep Costa e Francesc Dalmases per un incontro con il sindaco di Alghero Mario Bruno ed alcuni rappresentanti della Giunta comunale [LEGGI], per un cordiale scambio di saluti. La serata inaugurale delle feste é entrata nel vivo con il concerto di canzoni tradizionali algheresi nel Chiostro di San Francesco, davanti ad un foltissimo pubblico, che a lungo ha applaudito la cantante Yasmin Bradi, richiamandola ripetutamente in scena con i musicisti Dario Pinna al violino, Riccardo Pinna alle tastiere e Paolo Zuddas alle percussioni.



Particolarmente soddisfatti gli organizzatori ed il presidente Tilloca, che nel salutare in conclusione tutti gli intervenuti ha calorosamente ringraziato cantante e musicisti per la straordinaria esibizione. Ieri mattina, gli ospiti catalani hanno visitato la cantina della Sella & Mosca conclusasi con una degustazione, mentre al pomeriggio, dopo una visita al Museo del mare di Porto Torres, hanno partecipato al recital poetico “Poesia als parcs”, con poesie in sardo, portotorrese e catalano.



Les Festes si concluderanno oggi (venerdì), con la visita (nel pomeriggio) alla biblioteca catalana dell'Obra cultural, dove il presidente, insieme al Direttivo, illustrerà alle autorità presenti le attività ed i programmi dell'associazione. Quindi, nella galleria d'arte Bonaire, in Via Principe Umberto, è in programma l'inaugurazione della mostra di pittura “A Carles Hac Mor”, a cura di Ester Xargay. La serata verrà conclusa in Piazza Pino Piras, con il recital poetico di brani catalani ed algheresi.



Per questa edizione di Poesia als parcs, l'Obra cultural ha deciso di ricordare e festeggiare i trentacinque anni del premio di poesia e prosa Rafael Sari. Il recital si è aperto con il saluto di Pino Tilloca e Jesus Calderes. Poi, spazio al ricordo del maestro Sari, con la lettura dei suoi versi. In programma anche la lettura di poesie da parte degli stessi autori vincitori di alcune edizioni del premio e, in conclusione, Giovannina Piras ha letto i versi di alcuni poeti scomparsi, protagonisti di varie edizioni del Premi Rafael Sari.



