Il presidente della Regione autonoma della Sardegna ha visitato il Padiglione Eugenio Tavolara e l´ex convento del Carmelo: «riapertura in tempi brevissimi», ha assicurato Sopralluogo a Sassari per Pigliaru



SASSARI - Il Padiglione Eugenio Tavolara di Sassari riaprirà al pubblico da giovedì 20 settembre ed in tempi brevissimi saranno definiti i provvedimenti necessari alla realizzazione, nell'ex convento del Carmelo, del Museo regionale per l'arte del Novecento e del contemporaneo. La notizia della riapertura delle due importanti istituzioni culturali regionali è stata data dal presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru e dall'assessore regionale alla Cultura Giuseppe Dessena durante il sopralluogo effettuato ieri mattina (giovedì), nei due istituti culturali in compagnia del sindaco di Sassari Nicola Sanna e degli assessori regionali dell'Industria Maria Grazia Piras e dell'Ambiente Donatella Spano.



«Stiamo per aprire due luoghi fondamentali per Sassari, per la rete metropolitana, per il territorio del nord ovest e per tutta la Sardegna - ha dichiarato Pigliaru - Il recupero completo del Padiglione Tavolara, che deve tornare ad essere un punto centrale per la città com’era un tempo, è impostato e lo stiamo portando avanti con la velocità che merita. Abbiamo trovato le risorse per completare la ristrutturazione e la manutenzione e per comprare gli arredi, risolvendo anche l'aspetto della gestione per farne un luogo vivo e aperto alla popolazione. Oggi, annunciamo la riapertura a settembre, sapendo che da gennaio in poi la struttura entrerà in piena operatività attraverso il Comune di Sassari. Per quel che riguarda l'ex Carmelo, anche in questo caso stiamo accelerando il processo che porterà ad avere il museo dell'arte contemporanea di questa città che ha dato un contributo importantissimo alla storia dell'arte sarda. Nelle prossime settimane - ha concluso il governatore dell'Isola - saranno compiuti passi avanti determinanti».



«Inauguriamo una nuova fase, verso un progetto culturale importantissimo su cui la Regione ha puntato molto. Il Padiglione Tavolara è infatti pronto ad essere riconsegnato ai sardi per molteplici eventi culturali, a cominciare, il 20 settembre, con un appuntamento dedicato alla scuola e a seguire con un secondo evento che riguarda artigianato e turismo. Attualmente, dopo investimenti importanti di ripristino e restauro, stiamo predisponendo gli avvisi pubblici necessari per stabilire l'allestimento del padiglione Tavolara e per aprire a pieno ritmo da gennaio - specifica Dessena - In collaborazione con il Comune di Sassari e la Provincia, intendiamo rendere le due strutture, Tavolara ed ex Carmelo, centri culturali fondamentali per tutto il territorio regionale, sempre più ricche di avvenimenti culturali. Nostro obiettivo è spingere verso la definizione di una rete museale».



«Sono davvero lieto che il presidente della Regione con l'assessore Dessena siano giunti a fare questo primo sopralluogo che mi auguro si concluda con l'assegnazione del bene, da gennaio, al Comune di Sassari, per mettere a disposizione della comunità e di tutta la regione, sotto una regia regionale, questo patrimonio immenso - ha dichiarato Sanna - La collezione Tavolara ha rappresentato un punto fisso importantissima della storia dell'Artigianato e del design della Sardegna. In collaborazione con la Regione, abbiamo in programma un happening di tutte le scuole della nostra città».



