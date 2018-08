Condividi | Red 9:12 L´appuntamento è per sabato mattina al Parco naturale di Porto Conte, alla presenza del vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino. Coordinerà la giornata Tonino Baldino Alghero: Giornata per la custodia del Creato



ALGHERO – Domani, sabato 1 settembre, alle 10, nel Parco naturale di Porto Conte, sarà celebrata la Giornata per la custodia del Creato 2018, alla presenza del Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino. La 13esima giornata si intitola “Coltivare l'alleanza con la terra. Iniziando dalle buone pratiche”.



Dopo i saluti dell'autorità, oltre al vescovo, interverranno il direttore del Parco Mariano Mariani, il presidente di LegAmbiente Alghero Roberto Barbieri, l'assessore all'Ambiente del Comune di Sissa Trecasali Patrizia Gaibazzi, il delegato regionale del Wwf pwe l'Emilia Romagna Ermanno Mazzetti e l'imprenditore alberghiero Stefano Lubrano. La giornata sarà coordinata da Tonino Baldino.



«La vocazione umana a coltivare la terra – si legge nel messaggio dei vescovi italiani in occasione della Giornata per la custodia del Creato 2018 - non può che andare di pari passo con quella a custodirla. Occorre ritrovare il legame tra la cura dei territori e quella del popolo, anche per orientare a nuovi stili di vita e di consumo responsabile, così come a scelte lungimiranti da parte della comunità».



Nella foto: il vescovo Mauro Maria Morfino Commenti ALGHERO – Domani, sabato 1 settembre, alle 10, nel Parco naturale di Porto Conte, sarà celebrata la Giornata per la custodia del Creato 2018, alla presenza del Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino. La 13esima giornata si intitola “Coltivare l'alleanza con la terra. Iniziando dalle buone pratiche”.Dopo i saluti dell'autorità, oltre al vescovo, interverranno il direttore del Parco Mariano Mariani, il presidente di LegAmbiente Alghero Roberto Barbieri, l'assessore all'Ambiente del Comune di Sissa Trecasali Patrizia Gaibazzi, il delegato regionale del Wwf pwe l'Emilia Romagna Ermanno Mazzetti e l'imprenditore alberghiero Stefano Lubrano. La giornata sarà coordinata da Tonino Baldino.«La vocazione umana a coltivare la terra – si legge nel messaggio dei vescovi italiani in occasione della Giornata per la custodia del Creato 2018 - non può che andare di pari passo con quella a custodirla. Occorre ritrovare il legame tra la cura dei territori e quella del popolo, anche per orientare a nuovi stili di vita e di consumo responsabile, così come a scelte lungimiranti da parte della comunità».Nella foto: il vescovo Mauro Maria Morfino